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Эзотерика

Дикого хомяка встретила жительница Астаны в парке (видео)

Опубликовано:

Карбыш в парке Астаны
Карбыш в парке Астаны. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Сети появилось видео, снятое астанчанкой в одном из парков столицы. На нем девушка запечатлела необычного хомяка вида "карбыш", попавшегося ей на глаза, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Telegram-канале Astanovka98. На нем виден крупный хомяк необычной расцветки, выглядывающий из травы.

"Такого милого хомяка встретили в Астане. Девушка обнаружила звереныша в президентском парке. В соцсетях говорят, что это карбыш - "хомяк обыкновенный", - говорится в публикации.

Пользователи в комментариях умиляются виду зверька.

"Какая милота", "По-моему, очень даже необыкновенный. Какой окрас красивый".

Знающие комментаторы рассказывают о деталях: "В нашем парке проживают обыкновенные хомяки (Cricetus cricetus). Этот грызун обитает в Европе и Азии, часто встречается в полях и на окраинах лесов. Хомяки ведут ночной образ жизни и часто собирают запасы пищи на зиму", "Дикие хомяки очень агрессивные".

"Амбассадор Hamster Kombat", "Только не тапайте, пожалуйста", - шутят казахстанцы по популярной теме, и делятся другими встречами с представителями животного мира. "А я зайца в ботаническом саду увидела", "А я - ежика".

Добавим, согласно данным Большой советской энциклопедии, "карбыш" - это название двух различных видов грызунов: суслика-песчаника (Citellus fulvus) и хомяка обыкновенного (Cricetus cricetus).

Хомяки (Cricetinae) - подсемейство грызунов семейства хомякообразных.

Длина тела от 5 до 36 см, хвоста от 0,7 до 33 см. Окраска от пепельно- или буровато-серой до темной коричнево-охристой; иногда вдоль спины проходит черная полоса и в передней части туловища имеются черно-белые участки.

Более 60 родов, объединяющих около 240 видов. Распространены в Северной и Южной Америке, Европе, Африке, Южной, Центральной и Восточной Азии. Населяют центральные и южные районы Европейской части, Кавказа, Закавказья, Средней Азии, Казахстана, Южной Сибири и Приморья.

Обитают в лесостепях, степях, полупустынях и пустынях; в горах встречаются на высоте до 2,5 тыс. м. Наземные животные. Живут одиночно, роют сложноустроенные норы.

Пища растительная и животная. Многие виды делают запасы корма, иногда до 90 кг (например, обыкновенный Х. Cricetus cricetus). Для большинства видов характерен зимний сон или спячка.

Очень плодовиты, приносят в год от 1 до 3 пометов. В помете от 1 до 18 детенышей.

Наносят серьезный вред сельскому хозяйству; являются переносчиками возбудителей ряда инфекционных заболеваний, отмечается в сводке.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2162107-dikogo-homyaka-vstretila-zhitelnica-astany-v-parke-video/

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