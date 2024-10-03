"С ранних лет окружен природой": чему майор полиции из Алматинской области посвятил свою жизнь

Майор полиции Юрий Токтаров посвятил свою жизнь охране природы, активно предотвращая экологические нарушения и сохраняя уникальные природные ресурсы страны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, его работа сосредоточена на предупреждении экологических нарушений, что играет ключевую роль в сохранении уникальных природных ресурсов страны.

Юрий Токтаров регулярно выезжает в рейды, проверяя состояние водоемов, горных районов и степей, выявляя нарушения и проводя профилактическую работу.

Старший инспектор по особым поручениям природоохранной полиции посвятил свою карьеру охране природы нашей страны.

Родившийся в 1984 году в селе Дзержинск Каратальского района, Юрий с ранних лет был окружен природой, которая стала его вдохновением и профессиональной миссией.

С 2005 года он работает в органах внутренних дел, а любовь к природе и стремление ее защищать неизменно оставались с ним, что и привело Юрия в ряды природоохранной полиции.

"Природа - это наш общий дом, и мы обязаны сохранить ее для будущих поколений. Моя миссия заключается не только в выявлении нарушителей, но и в проведении разъяснительной работы, направленной на предотвращение экологических правонарушений. Наша цель - воспитывать у граждан осознанное и бережное отношение к природе", - отметил Токтаров.

В своих рейдах он не только фиксирует нарушения, но и старается объяснить людям важность экологии и разумного обращения с природой. Его служение закону и обществу помогает сохранять то, что принадлежит всем нам.

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