В столице изменят тарифы на парковке при ж/д вокзале "Астана"

В столице с 5 августа изменятся тарифы на платной парковке при железнодорожном вокзале "Астана". Стоимость при этом станет намного ниже, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

С 5 августа обновляются тарифы на платной парковке при ж/д вокзале "Астана" в столице, сообщается в Instagram-профиле CTS.

Так, отменяется заградительный тариф в 1 тыс. тенге в час после второго по шестой час пребывания на парковке.

Теперь почасовой тариф составит 200 тенге, то есть за каждый час нахождения там транспортного средства пользователю нужно платить по 200 тенге.

Например, при нынешнем тарифе трехчасовая стоянка автомобиля на платной парковке водителю обходится в 1200 тенге, при новом тарифе будет 600 тенге. Если авто стояло 6 часов, то при нынешнем тарифе это 4200 тенге, а по новому - 1200 тенге.

Стоимость стоянки на платной парковке на железнодорожном вокзале "Астана" не менялась с 2017 года.

Подробную схему сравнения по ценам можно изучить в публикации.

Напомним, что с 1 августа в Астане стоимость проезда в общественном транспорте повысится с 90 до 110 тенге. При этом проезд в общественном транспорте для детей до 18 лет, обучающихся в Астане и пригородах, бесплатный с марта 2020 года. Обязательно наличие школьной транспортной карты и ее валидация в автобусе.

Наряду с этим в CTS рассказали, что в следующем месяце в Астане цена на проездные в общественном транспорте - суточные, месячные, трехмесячные - не меняется.

Недавно в Астане запустили новый автобусный маршрут - он будет курсировать от железнодорожного вокзала до Жагалау.