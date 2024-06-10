Абонементы на платную парковку могут ввести для алматинцев

В Алматы разрабатывается механизм внедрения абонементов на платную парковку – они будут доступны жителям домов, которые находятся в зоне соответствующих паркингов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

Как отметили в Управлении городской мобильности, план развития парковочного пространства предполагает единую для всего города типологию парковок и введение прозрачной тарифной системы.

В соответствии с международным опытом коммунальным предприятием "Алматы паркинг" разрабатывается механизм внедрения абонементов для жителей близлежащих к зоне парковки домов.

"Приоритет будут иметь местные жители, для которых реорганизация парковочных пространств, особенно для резидентов центра Алматы, может стать настоящим спасением. Местные жители получат специальные разрешения. Оставлять авто внутри парковочной зоны (несколько кварталов вокруг дома) можно будет по абонементу. Автолюбитель, который приобрел абонемент, сможет парковаться без почасовой оплаты", – подчеркнул руководитель "Алматы паркинг" Владимир Ни.

По его словам, специальный режим будет предусмотрен для людей, относящихся к льготным категориям. Это участники и инвалиды ВОВ, ветераны боевых действий на территориях других государств, инвалиды I и II групп, законные представители ребенка-инвалида, пострадавшие вследствие испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне, многодетные матери, а также водители государственного автотранспорта во время исполнения прямых служебных обязанностей.

"Планируется, что они получат разрешения на бесплатную парковку. Кроме того, будет предусмотрена 50-процентная скидка для владельцев мотоциклов и электромобилей", – добавил Владимир Ни.

По предварительным планам, абонементы будут рассчитаны на 3, 6 или 12 месяцев.

Предполагаемая дата внедрения – август-сентябрь 2024 года.

При этом в акимате отметили, что поступления от платных парковок и штрафов будут направлены на развитие транспортной системы и благоустройство общественных пространств.

Также отметим, что раньше подобная система уже действовала в Алматы. Некоторые жители жаловались, что после отмены абонементов им приходится платить "необоснованно завышенную цену", чтобы припарковать авто на ночь возле дома.

Тогда же, в октябре 2023 года, представители "Алматы паркинг" заявляли, что про абонементы и резидентские соглашения речи пока идти не может.

Кроме того, напомним, в прошлом году платные парковки Алматы были возвращены в коммунальную собственность города. Теперь ими управляет единый оператор – КГП "Алматы паркинг". Ранее мы рассказывали, как теперь работают платные парковки.

Однако и тогда в акимате утверждали, что некоторые жители города все же могут оформить резидентское разрешение, которое позволяет жителям домов в зоне платных парковок пользоваться ими на льготных условиях.

В июне прошлого года стало известно, что в Алматы хотят ввести дифференцированный тариф за парковку. В июле в акимате южной столицы заявляли, что запуск платных парковок будет осуществляться поэтапно, по каждому району отдельно.