Внук пришел к дедушке получить бата: трогательное видео сняли в колонии в ВКО
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В ВКО трогательное видео попало в объектив камер сплошного видеонаблюдения колонии. На встречу к осужденному пришел его внук, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в учреждение №17 КУИС МВД РК (средней безопасности) в Усть-Каменогорске на краткосрочное свидание с дедушкой пришел внук.
"Встреча за колючей проволокой для дедушки была большой неожиданностью. Видимо, он полагал, что внук не простит его жизненного проступка и будет осуждать его.
Однако его переживания и волнение были напрасны, и первые секунды встречи были наполнены заботой и крепким объятием", - рассказали в ДУИС по ВКО.
На видео заметно, как внук интересуется и переживает за здоровье дедушки и с заботой держит его руки.
"Пользуясь встречей, внук поделился новостью, что в ближайшее время планирует создать семью и пришел получить бата (благословение) от родного человека", - сообщили в ведомстве.
В ДУИС по ВКО отметили, что 82-летний мужчина - самый пожилой осужденный, отбывающий наказание за колючей проволокой.
А в Семее в день открытых дверей в учреждении средней безопасности казахстанка впервые увиделась с братом, с которым до встречи переписывалась несколько месяцев. Они долгое время не знали друг о друге, так как их родители развелись много лет назад.
В Экибастузе двум осужденным разрешили на время покинуть колонию-поселение и отвести своих детей на школьную линейку, посвященную Дню знаний.
А осужденные учреждения №29 ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау устроили "Битву поваров", где продемонстрировали свои таланты и сам процесс приготовления блюд, главным из которых стал лагман и его разновидности. Победителя и призеров наградили грамотами.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2167990-vnuk-prishel-k-dedushke-poluchit-bata-trogatelnoe-video-snyali-v-kolonii-v-vko/
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