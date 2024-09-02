Заключенные пришли на школьную линейку в Экибастузе

В Экибастузе двум осужденным разрешили на время покинуть колонию-поселение и отвести своих детей на школьную линейку, посвященную Дню знаний, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Павлодарской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, инициатива, организованная в колонии-поселении Экибастуза, представляет собой важный шаг в гуманизации уголовно-исполнительной системы.

"Позволив двум осужденным лично отвести своих детей на школьную линейку, руководство учреждения стремится поддерживать семейные связи, что является ключевым элементом в реабилитации и социальной адаптации осужденных", - отметили в ДУИС по Павлодарской области.

Как отметил майор юстиции Арман Сулейменов, такие моменты способствуют улучшению эмоционального состояния подопечных и помогают им стремиться к возвращению к нормальной жизни.

"Также подготовленные для школьников рюкзаки со всеми необходимыми принадлежностями показывают заботу не только о взрослых, но и о детях, что важно для поддержания семейного единства", - рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в учреждении №29 ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау устроили "Битву поваров", где осужденные продемонстрировали свои таланты и сам процесс приготовления блюд. За звание лучшего повара состязались четверо заключенных, трудоустроенных в столовую учреждения.

А в день открытых дверей в учреждении средней безопасности Семея сестра впервые увиделась с братом, с которым до встречи переписывалась несколько месяцев. Казахстанка недавно узнала от своего отца, что у него есть и сын, рожденный от первого брака, и нашла своего брата в колонии.