"Мисс Усть-Каменогорск": где учится и работает самая красивая девушка

В конце августа на площади Республики состоялся конкурс "Мисс Усть-Каменогорск". Почетного звания удостоилась 19-летняя Бағым Балтабаева, передает YK-news.kz.

Бағым родилась и выросла в областном центре. Вся ее семья связана с Восточным Казахстаном.

"Моя мама родом из Аягоза, отец из Курчума. Усть-Каменогорск - родной и любимый город, здесь прошло мое детство. В школьные годы я пробовала себя в разных направлениях - рукоделии, танцах, активно изучала английский язык", - рассказала девушка.

Сейчас Бағым - студентка третьего курса, будущий педагог начальных классов. Параллельно девушка продолжает совершенствовать английский и работает моделью для разных магазинов и предприятий.

Бағым говорит, что росла в атмосфере поддержки и любви со стороны родителей. Поэтому проблем с самооценкой у нее не было.

"Я всегда воспринимала себя реалистично: не переоценивала свои внешние данные, но и некрасивой себя не считала. Очень благодарна своим близким за то, что они всегда относились ко мне с любовью, пониманием, заботой. Считаю, что здоровая самооценка ребенка складывается именно из этих факторов", - призналась девушка.

Конкурс, который проводился 30 августа на площади, стал для Бағым первым конкурсом красоты. До этого девушка никогда не участвовала в подобных мероприятиях.

"Конкурс принес мне много незабываемых эмоций и впечатлений! Организация мероприятия была на высоком уровне. Что бы я хотела добавить в конкурс? Возможно, попросила бы включить больше творческих этапов, чтобы участницы могли лучше проявить себя. Красота - это не только внешние данные", - отметила девушка.

Бағым поделилась подробностями, что во время конкурса атмосфера была максимально дружелюбной, а отношения с соперницами - на удивление мирными. Никаких выяснений отношений, иголок в туфлях и порчи нарядов не было и в помине.

"Между нами не было напряжения и духа соперничества. Наоборот, мы помогали друг другу. При этом каждая девушка понимала свою уникальность, поэтому атмосфера конкурса больше напоминала какую-то командную работу, нежели конкуренцию. И по сей день прекрасно друг с другом общаемся", - объяснила Бағым.

К слову, главную красавицу города стали узнавать на улице. Не раз к ней подходили прохожие со словами: "Вы же Мисс Усть-Каменогорск? Можно сделать с вами совместное фото?"

"Незнакомые горожане поздравляли меня с победой и рассказывали, что голосовали за меня. В такие моменты было очень приятно. Здорово, когда люди узнают тебя и говорят много искренних добрых слов!" - призналась Бағым.

Со следующим годом у девушки связаны далеко идущие планы. Ее ждет республиканский конкурс красоты, и Бағым уже начинает к нему готовиться.

Ранее самую красивую девушку выбрали в Уральске. Титул "Мисс Уральск" завоевала 30-летняя Алма Хабулова. Девушка на постоянной основе снимается в рекламе, озвучивает ролики и ведет видеообзоры.

А в Алматы состоялся финал конкурса Mrs. Kazakhstan Globe 2024. Судьи выбрали самую красивую замужнюю женщину Казахстана. Ей стала Мадина Абдыгапарова. Теперь она поедет представлять Казахстан на конкурсе "Миссис Земной шар". Он пройдет весной следующего года.