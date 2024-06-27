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"Недавно поделился с женой своими планами": казахстанец через 4 месяца выходит на свободу

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Человек за решеткой
Камера. Иллюстративное фото: sakhorn38/Getty Images

Несмотря на лишение свободы и отбытие срока уголовного наказания за колючей проволокой, осужденные учреждения №29 ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау не перестают развивать в себе творческие способности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС.

На этот раз осужденные устроили "Битву поваров", где активно продемонстрировали свои таланты и сам процесс приготовления блюд, главным из которых стал лагман и его разновидности.

"Осужден я за мошенничество. Ранее судим дважды. Очень сожалею о своем проступке. Хочу исправиться и измениться.

На сегодняшний день понимаю, что после освобождения мне сложно будет найти высокооплачиваемую работу, ведь освобожусь только к 40 годам. Решил не упускать время и начать реализовывать себя уже сейчас, попробовав заниматься кулинарным искусством, хотя опыта в этой профессии не имел.

Благодаря сотрудникам администрации в учреждении я окончил курсы сварщика и повара. Больше всего меня заинтересовала профессия повара-кулинара, где я прошел уроки технологии на тему: "Мучные изделия. Виды теста. Инструменты и приспособления для работы с мучными изделиями".

Со временем трудоустроился в столовую жилой зоны, где применил полученные знания. Одним из предпочитаемых блюд я выделил лагман, который стал самым лучшим в моем исполнении.

До освобождения мне осталось 4 месяца. Недавно я поделился с женой своими планами, что, когда выйду на свободу, начну реализовываться в кулинарном искусстве и открою свое дело под названием Laghman Life", - поделился осужденный.

Блюда в колонии
Приготовленные блюда. Фото: ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау

Конкурс состоял из трех этапов. За звание лучшего повара состязались четверо заключенных, трудоустроенных в столовую учреждения.

Обязательным условием было использование продуктов, исключительно входящих в меню колонии. Жюри из числа администрации оценивало не только подачу блюд и их вкусовые качества, но и внешний вид конкурсантов, технологию приготовления, оборудование рабочего места, знание теории и умение применить ее на практике, технику безопасности и умение работать в команде.

По мнению жюри, самым лучшим поваром учреждения стал осужденный по имени Айдар, который набрал наибольшее количество баллов.

Победитель и призеры конкурса были награждены грамотами.

"Участие осужденных в подобных конкурсах является полезным для всех. Оно не только помогает развивать и стимулировать творческий потенциал подопечных, но и открывает новые возможности для реализации будущей мечты и идей", - отметила начальник отделения организации осужденных Гульмира Макашева.

Ранее стала известна история казахстанки, которая проживала в центре адаптации и лечилась от пагубной привычки в наркологии. Она поделилась, как смогла начать жизнь с чистого листа.

Также осужденный на 15 лет лишения свободы за попытку двойного убийства казахстанец рассказал о своей жизни в колонии максимальной безопасности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2125179-nedavno-podelilsya-s-zhenoy-svoimi-planami-kazahstanec-cherez-4-mesyaca-vyhodit-na-svobodu/

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