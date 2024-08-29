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"Недавно узнала о нем от отца": казахстанка впервые увиделась с братом

Опубликовано:

Забор в колонии
Колония. Иллюстративное фото: YuriSH / Getty Images

В день открытых дверей в учреждении средней безопасности Семея сестра впервые увиделась с братом, с которым до встречи переписывалась несколько месяцев, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в учреждении средней безопасности Семея сотрудники организовали день открытых дверей, предоставив родственникам осужденных шанс встретиться с близкими.

С самого утра на территории колонии начали собираться посетители, многие из которых приехали из других районов и областей. В этот день учреждение посетили около 70 человек.

Начальник отдела воспитательной и социальной психологической работы Максут Бахытбек встретил прибывших гостей. После короткой беседы все направились в актовый зал колонии, где осужденные с нетерпением ждали встречи со своими родными.

"Сегодня я приехала познакомиться с братом. Мы долгое время не знали друг о друге: наши родители развелись много лет назад, и каждый создал новую семью. Недавно я узнала от отца, что у меня есть брат, рожденный от первого брака, и что он сейчас находится здесь. Мы переписывались несколько месяцев, и я решила встретиться с ним лично.

От брата я узнала о дне открытых дверей и воспользовалась случаем. Эта встреча была необычайно волнительной и трепетной. Мы узнали много нового друг о друге и договорились больше никогда не теряться и всегда поддерживать связь. Спасибо большое администрации колонии за предоставленную возможность", - поделилась одна из посетительниц.

День открытых дверей не только позволил укрепить семейные связи осужденных, но и стал важным событием для их близких и родных.

Мероприятие завершилось небольшой встречей гостей с представителями администрации колонии: были выслушаны вопросы и даны пояснения.

"Если у кого-то на входе в изолятор и были сомнения, то выходя, каждый говорил "спасибо вам большое", благодарили за своих близких и за организацию мероприятия, пожимали руки, желали успехов и терпения", - поделился Максут Бахытбек.

Администрация учреждения надеется, что такие встречи поспособствуют не только поддержанию морального духа осужденных, но и укреплению их семейных связей.

Ранее осужденный, отбывающий наказание в учреждении №29 ДУИС по Карагандинской области и по области Ұлытау, поделился своими планами на будущее, ведь скоро мужчина должен выйти на свободу. Он рассказал, что хочет реализовываться в кулинарном искусстве и открыть свое дело.

А жительница Алматы познакомилась с мужчиной и завязала с ним близкие отношения. Пара собиралась пожениться, но девушка попала в колонию. Мужчина переехал за возлюбленной в Павлодар и ждет ее освобождения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/stories/2154894-nedavno-uznala-o-nem-ot-otca-kazahstanka-vpervye-uvidelas-s-bratom/

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