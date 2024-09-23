Родительские собрания пройдут во всех школах Казахстана

До 27 сентября во всех школах страны пройдут родительские собрания, посвященные обеспечению безопасности детей, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство просвещения РК.

На сайте Минпросвета уведомили, что темой обсуждения на стартующих сегодня родительских собраниях станет вопрос ответственности за безопасность детей, как в реальной жизни, так и в онлайн-пространстве.

Сообщается, что родителям представят пошаговые рекомендации о том, как вовремя распознать угрозы и какие меры предпринять для их предотвращения. В Минпросвете назвали ключевые рекомендации: наблюдение за поведением ребенка, мониторинг активности в социальных сетях, взаимодействие со сверстниками в школьной среде.

Кроме того, будет поднята тема важности регулярного общения с ребенком, создания доверительной среды для открытого диалога и вовлеченности родителей в его жизнь.

"Безопасность детей должна быть приоритетом для каждого взрослого. Открытый диалог с ребенком, активное участие в его жизни, контроль за цифровыми устройствами и постоянное обсуждение вопросов безопасности - это основные инструменты, которые помогают предотвратить проблемы. Задача родителей не просто контролировать, но и поддерживать доверительные отношения, чтобы ребенок знал, что его всегда готовы выслушать и помочь", - сказала председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

В ведомстве напомнили, что с 2024 года в организациях образования внедрены "Уроки безопасности". Кроме того, открыты центры психологической поддержки, куда можно обратиться за консультацией. Также работает круглосуточный государственный контакт-центр "111", где родители и дети могут получить консультацию психологов и юристов.

Напомним, ранее сообщалось о выпавших из окна девочках в Алматы. В городском департаменте полиции подтвердили данный факт, было возбуждено уголовное дело. Позже в управлении образования выступили с заявлением. Сообщалось, что создана комиссия по изучению всех обстоятельств дела.

Кроме того, Министерство просвещения опубликовало обращение к родителям в связи с трагическими событиями. В комитете выразили обеспокоенность по поводу обеспечения кибербезопасности детей и просили родителей обратить особое внимание на посещаемые сайты и онлайн-активность своих детей.

После этого произошла еще одна трагедия. В Алматы девочка 12 лет спрыгнула с балкона 13-го этажа. Информация об этом появилась в Сети, и авторы публикации утверждают, что на телефоне ребенка прохожие якобы обнаружили предсмертное SMS, а сама девочка в течение трех недель играла в компьютерную игру "Синий Кит".

Всего в Алматы за 10 дней 4 ребенка покончили жизнь самоубийством. На фоне происшествий детский омбудсмен Динара Закиева на фоне происходящих в школах Казахстана событий, связанных с буллингом среди детей, заявила о необходимости возврата в каждую школу инспекторов.

"Важно вернуть в каждую школу инспектора по делам несовершеннолетних (ИДН). Ранее в каждой школе был свой инспектор, что дало положительные результаты. Позже большинство инспекторов перевели в подразделения участковых", - сообщила Закиева.

После этого экс-министр просвещения, а ныне депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов заявил, что идея МВД с отменой инспекторов в школах была ошибочной.

"Необходимо признать, что это было ошибочное решение со стороны МВД. Вопрос неоднократно поднимался на различных уровнях, и наша позиция всегда оставалась неизменной - школьных инспекторов не следовало убирать", - написал он.