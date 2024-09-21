В Алматы за 10 дней 4 ребенка покончили жизнь самоубийством

За последние десять дней в Алматы погибло четыре ребенка. Все они покончили с собой. NUR.KZ рассказывает, что известно по ситуации к этому моменту.

Первая трагедия случилась в середине месяца. 12 сентября девочка 12 лет совершила суицид, сбросившись из окна 13-го этажа в Алматы.

В полиции тогда подтвердили факт, добавив, что по нему начато уголовное расследование. Полицейским предстояло выяснить мотив и обстоятельства случившегося.

16 сентября в Сети распространилась информация о трагедии с двумя смертельными исходами: в Алматы с высоты упали две девочки. В полиции информацию также подтвердили, сообщив, что управлением Алмалинского района возбуждено уголовное дело.

Позднее в департаменте полиции заявили, что в соцсетях распространяется информация о том, что в этот день в Алматы одновременно суицид совершили несколько детей (больше, чем зарегистрированных 2). "Данная информация не соответствует действительности", - рассказали в ведомстве, напомнив об уголовной ответственности за распространение ложных сведений.

Также с заявлением выступили в управлении образования. В ведомстве рассказали, что создали комиссию по изучению всех обстоятельств дела с привлечением сотрудников соответствующих госорганов.

17 сентября телеканал "Астана" сообщал, что в Алматы начата проверка доступа к чердакам и крышам в многоквартирных домах, и что власти мегаполиса предпринимают это с целью предотвращения различного рода ЧП.

В Telegram-канале HALYQSTAN 19 сентября вышла публикация, в которой авторы рассказали о появлении неких онлайн-активностей, якобы аналогичных игре "Синий кит", путем которых детей вовлекают в смертельно опасную игру. Упоминались такие названия, как "Красный дельфин" и SchoolBoy Runaway.

20 сентября министерство просвещения опубликовало обращение к родителям в связи с трагическими событиями. В комитете выразили обеспокоенность по поводу обеспечения кибербезопасности детей и просили родителей обратить особое внимание на посещаемые сайты и онлайн-активность своих детей.

Сегодня, 21 сентября, произошла еще одна трагедия. В Алматы девочка 12 лет спрыгнула с балкона 13-го этажа. Информация об этом появилась в Сети, и авторы публикации утверждают, что на телефоне ребенка прохожие якобы обнаружили предсмертное SMS, а сама девочка в течение трех недель играла в компьютерную игру "Синий Кит".

В полиции корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию о погибшем от суицида ребенке, но опровергли иные сведения.

"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются.

Вместе с тем информируем, что распространяемые в социальных сетях и менеджерах сведения о том, что погибший ребенок играл в опасные игры и оставил предсмертную записку, не соответствуют действительности.

Департамент полиции города Алматы предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации и призывает руководствоваться данными из официальных источников", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.