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"Вернуть инспектора в каждую школу": с предложением выступила детский омбудсмен из-за событий в регионах

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Дети в школе
Дети в школе. Иллюстративное фото: pexels.com

Динара Закиева на фоне происходящих в школах Казахстана событий, связанных с буллингом среди детей, заявила о необходимости возврата в каждую школу инспекторов, передает NUR.KZ.

В Instagram детский омбудсмен Динара Закиева сообщила о том, чтобы побывала в селе Копа Актюбинской области, где недавно сообщалось о гибели ученика школы.

Закиева сообщила, что вместе с районным прокурором провела анонимный опрос учащихся, а также проанализировала анкетирование, проведенное психологом в прошлом году. Выявлено, что среди детей школы существует так называемая "система", по которой старшие "воспитывают" младших, а также признаки вымогательства и другие проблемы, требующие срочного вмешательства.

При этом, по словам омбудсмена, проблема буллинга и преступности среди несовершеннолетних остается актуальной во всех регионах.

"Есть несколько вопросов, решение которых принципиально важно для создания целостной системы защиты прав детей и профилактики правонарушений. В настоящее время мы работаем над ними с АП, госорганами.

Важно вернуть в каждую школу инспектора по делам несовершеннолетних (ИДН). Ранее в каждой школе был свой инспектор, что дало положительные результаты. Позже большинство инспекторов перевели в подразделения участковых", - сообщила Закиева.

В Темирском районе, где находится село Копа, на 27 школ приходится всего три сотрудника ИДН, при этом расстояние между селами составляет до 2-3 часов езды, утверждает детский омбудсмен. При этом в области 430 школ, а сотрудников ИДН всего 60, что влияет на недостаточную информированность о ситуации в школах и на рост правонарушений среди детей.

"Чтобы оперативно получать информацию от психологов или учеников, проводить внутренние расследования и вовремя принимать меры, ИДН должен постоянно присутствовать в школе. В связи с этим необходимо закрепить отдельного ИДН за каждой школой, либо предоставить регионам возможность увеличивать количество сотрудников ИДН в зависимости от потребностей, финансируя это из местных бюджетов", - считает она.

Также, по словам Закиевой, на местах фактически отсутствует орган, ответственный за защиту прав детей и координацию всех необходимых мер, который обладает контрольными функциями и работает на результат по каждому случаю.

"Мы сейчас работаем над вопросом выделения органов опеки из управлений образования в отдельные структуры - департамента либо управления по охране прав детей.

Школы сейчас, как показывает практика, скрывают нарушения и негативные процессы, чтобы сохранить имидж школы, директора, ведь наказывают в итоге их. В связи с этим необходимо передать соцпедагогов в ведение департаментов, управлений по охране прав детей (при их создании). Это позволит им стать "глазами" органов по защите прав детей внутри школы и заниматься исключительно вопросами детей, изучая условия жизни каждого ребенка, а при необходимости передавая семью в сопровождение центров поддержки семьи, а также информируя о выявленных сигналах вышестоящие органы", - подытожила Динара Закиева.

Напомним, ранее сообщалось, что школьника убили в самом начале учебного года в Актюбинской области. Преступление произошло 2 сентября.

В ДП региона рассказали, что Темирским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию. Двое подозреваемых задержаны, проводятся следственные действия.

По данным руководителя управления образования Актюбинской области Жайыка Султана, все произошло вне уроков в ночное время. Семьи детей благополучные, на учете не состояли.

Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов тоже высказался о смерти школьника и заявил, что взял расследование дела на личный контроль.

Также стало известно, что директора школы освободили от должности. Также сообщалось, что по делу задержан еще один подросток.

Добавим, что еще в июле прошлого года на встрече с детским омбудсменом Динарой Закиевой президент указал на проблему буллинга среди детей. Он отметил необходимость более тесного взаимодействия c родителями, общественными организациями и соответствующими государственными структурами.

В середине сентября правительство сообщило, что в Казахстане планируется создание единого контакт-центра BalaQorgau для защиты детей от насилия и профилактики суицида.

В октябре Касым-Жомарт Токаев во время выступления на республиканском съезде педагогов вновь вернулся к ситуации с буллингом в казахстанских школах.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2161113-vernut-inspektora-v-kazhduyu-shkolu-s-predlozheniem-vystupila-detskiy-ombudsmen-iz-za-sobytiy-v-regionah/

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