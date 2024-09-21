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13-летняя девочка упала из окна многоэтажки в Алматы

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Открытое окно
Открытое окно. Иллюстративное фото: Oleksandra Troian / Getty Images

В Алматы произошел еще один несчастный случай: школьница упала из окна многоэтажного дома с огромной высоты, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на полицию города.

В субботу в мессенджере Telegram появилась информация о суициде, случившемся в ЖК "Сезам" в Бостандыкском районе.

По информации канала Halyqstan, девочка 12 лет спрыгнула с балкона 13-го этажа. Также авторы публикации утверждают, что на телефоне ребенка прохожие якобы обнаружили предсмертное SMS, а сама девочка в течение трех недель играла в компьютерную игру "Синий Кит".

В полиции корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию о погибшем от суицида ребенке, но опровергли другие сведения.

"По данному факту Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются.

Вместе с тем информируем, что распространяемые в социальных сетях и менеджерах сведения о том, что погибший ребенок играл в опасные игры и оставил предсмертную записку, не соответствуют действительности.

Департамент полиции города Алматы предупреждает об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации и призывает руководствоваться данными из официальных источников", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Напомним, 16 сентября в Алматы под окнами многоэтажки нашли тела двух семиклассниц. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Позже с заявлением выступили в управлении образования. В ведомстве рассказали, что создали комиссию по изучению всех обстоятельств дела с привлечением сотрудников соответствующих госорганов.

Министерство просвещения публиковало обращение к родителям в связи с последними событиями.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2164258-13-letnyaya-devochka-upala-iz-okna-mnogoetazhki-v-almaty/

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