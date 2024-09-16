Тела двух школьниц нашли в Алматы

Информация о выпавших из окна девочках в Алматы распространилась в Сети. В городском департаменте полиции подтвердили факт, передает корреспондент NUR.KZ.

"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сообщили в департаменте полиции города.

Иной информации в ведомстве не сообщают.

Напомним, ранее сообщалось, что 12-летняя девочка выпала из окна пятого этажа в Щучинске. Она была госпитализирована.

Также мы рассказывали, что около месяца назад годовалый малыш выпал из окна второго этажа в Астане. Его также госпитализировали в больницу с травмами.