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Тела двух школьниц нашли в Алматы

Опубликовано:

Полицейская мигалка на машине
Полиция. Иллюстративное фото: ДП СКО

Информация о выпавших из окна девочках в Алматы распространилась в Сети. В городском департаменте полиции подтвердили факт, передает корреспондент NUR.KZ.

"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сообщили в департаменте полиции города.

Иной информации в ведомстве не сообщают.

Напомним, ранее сообщалось, что 12-летняя девочка выпала из окна пятого этажа в Щучинске. Она была госпитализирована.

Также мы рассказывали, что около месяца назад годовалый малыш выпал из окна второго этажа в Астане. Его также госпитализировали в больницу с травмами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2161905-tela-dvuh-shkolnic-nashli-v-almaty/

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