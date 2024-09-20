"Единственный способ": в Мипросвете обратились к родителям школьников после гибели девочек в Алматы

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения направил письма МВД и Минкультуры после гибели двух школьниц в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В комитете выразили обеспокоенность по поводу обеспечения кибербезопасности детей.

В целях профилактики и усиления их защиты от любой угрозы в сети интернет Комитет направил письма в ответственные государственные органы — Министерство культуры и информации, Министерство внутренних дел РК — с призывом принять решительные меры по мониторингу и блокированию вредоносных цифровых игр.

"Обеспечение безопасности детей — наша главная задача. Родителям важно обратить особое внимание на посещаемые сайты и онлайн-активность своих детей. Каждый родитель обязан использовать доступные инструменты родительского контроля.

Общение и участие в жизни детей — единственный способ создать для них безопасное пространство. В свою очередь, ответственные госорганы сделают все возможное для блокировки подобных угроз", — подчеркивает председатель Комитета по охране прав детей МП РК Насымжан Оспанова.

Данный вопрос до окончательного решения будет на контроле Комитета по охране прав детей МП РК.

В ведомстве напомнили, что ранее комитет инициировал кампании, направленные на усиление онлайн-безопасности детей. В частности, для ограничения доступа к нежелательному контенту родителям необходимо установить функцию "Родительский контроль".

"С 1 сентября во всех организациях образования введены уроки "Личной безопасности", которые также охватывают темы защиты детей в интернете, развития навыков самосохранения и правильного поведения в условиях различных угроз", – говорится в сообщении.

Напомним, 16 сентября в Алматы под окнами многоэтажки нашли тела двух семиклассниц. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Позже с заявлением выступили в управлении образования. В ведомстве рассказали, что создали комиссия по изучению всех обстоятельств дела с привлечением сотрудников соответствующих государственных органов.