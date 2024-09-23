"Вот что обычно происходит": ошибкой назвал Аймагамбетов решение убрать инспекторов из школ

Экс-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов высказался по предложению детского омбудсмена касательно возврата в школы инспекторов по делам несовершеннолетних, передает NUR.KZ.

Асхат Аймагамбетов опубликовал пост в Telegram-канале и высказал свою позицию касательно возврата инспекторов по делам несовершеннолетних в школы.

Экс-министр просвещения, а ныне депутат мажилиса, Аймагамбетов считает, что изначально идея МВД с отменой инспекторов в школах была ошибочной.

"В Казахстане в недавнем прошлом у инспекторов по делам несовершеннолетних (ИДН) были собственные кабинеты почти во всех крупных школах. Практика постепенно изменилась, но, кажется, не безвозвратно...

Необходимо признать, что это было ошибочное решение со стороны МВД. Вопрос неоднократно поднимался на различных уровнях, и наша позиция всегда оставалась неизменной - школьных инспекторов не следовало убирать.

Даже несмотря на то, что их часто отвлекали на различные усиления, рейды и другие мероприятия, их присутствие в школах давало видимый эффект", - отметил Асхат Аймагамбетов.

Он признает, что проблемы взаимодействия между школой и инспекторами существовали, но они были решаемы.

"От их (инспекторов - прим. ред.) работы напрямую зависела безопасность и профилактика правонарушений среди подростков. Сегодня, когда школьные инспекторы отсутствуют, эти проблемы стали более острыми. Вот что обычно происходит, когда решения принимаются не на основе научных доказательств", - заявил Аймагамбетов.

Ранее детский омбудсмен Динара Закиева на фоне происходящих в школах Казахстана событий, связанных с буллингом среди детей, заявила о необходимости возврата в каждую школу инспекторов.

"Важно вернуть в каждую школу инспектора по делам несовершеннолетних (ИДН). Ранее в каждой школе был свой инспектор, что дало положительные результаты. Позже большинство инспекторов перевели в подразделения участковых", - сообщила тогда Закиева.

Ранее Закиева также высказалась по проблеме суицида среди несовершеннолетних.

"Основными причинами являются одиночество, отношения с родителями, родственниками, сверстниками и буллинг. Кроме того, в современном мире значительное влияние оказывают социальные сети. В этой связи обсуждались вопросы кибербезопасности", - пишет Закиева.

Сообщалось, что в Алматы за 10 дней 4 ребенка покончили жизнь самоубийством. Что известно по каждому случаю и ситуации в целом к этому моменту, можно узнать здесь.

Добавим, что еще в июле прошлого года на встрече с детским омбудсменом Динарой Закиевой президент указал на проблему буллинга среди детей. Он отметил необходимость более тесного взаимодействия c родителями, общественными организациями и соответствующими государственными структурами.

В середине сентября того же года правительство сообщило, что в Казахстане планируется создание единого контакт-центра BalaQorgau для защиты детей от насилия и профилактики суицида.

В октябре Касым-Жомарт Токаев во время выступления на республиканском съезде педагогов вновь вернулся к ситуации с буллингом в казахстанских школах. Тогда Токаев отметил, что государство должно обеспечить защиту прав и безопасность ребенка. По его словам, необходимо навсегда искоренить буллинг.

"Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура должны, наконец, исполнить возложенные на них обязанности в части, касающейся безопасности детей", - сказал глава государства.