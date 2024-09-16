Тела двух школьниц нашли в Алматы: в управлении образования выступили с заявлением

Ранее в Сети появилась информация о выпавших из окна девочках в Алматы. В полиции завели дело, а в городском управлении образования выступили с заявлением, передает NUR.KZ.

"В связи с трагическим событием, произошедшим сегодня в Алмалинском районе, унесшим жизни двух девочек, Управление образования города Алматы сообщает, что создана комиссия по изучению всех обстоятельств дела с привлечением сотрудников соответствующих государственных органов", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в городском департаменте полиции подтвердили факт гибели двух школьниц.

"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сообщили в полиции.

Позднее в Департаменте полиции сообщили, что в соцсетях распространяется информация, что сегодня в Алматы одновременно суицид совершили несколько детей. В полиции заверили, что информация не соответствует действительности.

Напомним, ранее 12-летняя девочка выпала из окна 5 этажа в Щучинске. Она была госпитализирована.

В августе подросток 2011 года рождения также выпала из окна четвертого этажа в Темиртау. В этот момент рядом никого из взрослых не было. Девочка попала в больницу.

Мы также писали, что сотрудникам ДЧС Восточно-Казахстанской области удалось помочь девочке, которая сидела одна у разбитого окна в многоэтажке.