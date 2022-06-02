Краснокнижный медведь попал в объектив фотоловушки в Алматинской области

Бурый медведь. Кадр из видео: instagram.com/altynemel_np

На территории государственного национального природного парка "Алтын-Эмель" в объектив фотоловушки попал редкий краснокнижный медведь. Об этом сообщается на официальной странице нацпарка в Instagram.

Указывается, что фотоловушка засняла представителя исчезающего вида - тянь-шанского бурого медведя, занесенного в Красную книгу Казахстана.

На первом фото медведь сидит на скале, тогда как на остальных двух кадрах, заснятых ночью, он медведь пробирается по тропе через камни.

Тянь-шанский бурый медведь – это отдельный подвид бурого медведя, обитающий в горах Памира, Тянь-Шаня и Гималаев. Размеры особи варьируются от небольших до очень крупных.

В 1940 годах этот вид полностью исчез с территории Сырдарьинского Каратау. Сейчас обитает на хребтах Тянь-Шаня, а также на Джунгарском Алатау с периферийными горными массивами Алтын-Эмель, Токсанбай, Кояндытау, Кайкан.

Медведь был занесен в Красную книгу СССР, Красную книгу КазССР, а ныне и в Красную книгу Республики Казахстан. Редкое животное охраняют в заповедниках Казахстана и Узбекистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1972291-krasnoknizhnyy-medved-popal-v-obektiv-fotolovushki-v-almatinskoy-oblasti/