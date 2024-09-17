Прочитавший лучше всех Коран получил автомобиль в Павлодаре

На конкурсе в Павлодаре выступили чтецы Корана со всей страны. Никто из участников не остался без призов, а лучшему подарили автомобиль, передает Pavlodarnews.kz.

Мероприятие было организовано духовным управлением мусульман Казахстана в центральной мечети имени Машхура Жусупа.

На церемонию награждения приехал главный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы.

Он отметил, что декламаторов Корана - кари - в стране с каждым годом становится все больше.

"Люди, умеющие читать Коран, а тем более знающие его наизусть, всегда вызывали уважение. Трогает за душу, когда мы видим человека, имеющего разрешение преподавать по Корану, - иджазу. Считаю, что все участники победили в этом конкурсе", - отметил главный муфтий.

По решению жюри первое место и 700 тыс. тенге выиграл Саламат Имангалиев из Атырауской области. На втором месте оказался карагандинец Абилькасым Абдирахманулы, он получил сертификат на полмиллиона тенге. А замкнул тройку лучших Алихан Муратов из Актогайского района Павлодарской области, которому вручили 300 тыс. тенге.

В разделе "Декламация 10 частей Корана" победу одержал Динмухаммед Абишев из столицы, который удостоился 1,5 млн тенге. За "Декламацию 20 частей" победу и приз в 3 млн тенге забрал Арсен Есимбек из Караганды. В чтении всего Корана лучшим назвали алматинца Абылкаира Жубана, ему подарили автомобиль.

Все остальные участники получили приз 70 тыс. тенге. Общий призовой фонд конкурса составил 26,5 млн тенге.

Ранее мы рассказали о жителе Алматинской области, который проходил религиозное обучение в Каире. Но полученным образованием он остался недоволен - мужчина отметил грубое отношение к нему и антисанитарию.

А в Астане полицейские закрыли нелегальную мечеть, которая работала в пристройке к частному дому. В помещении обнаружили религиозную литературу, молельную комнату и время намаза на учебной доске. Нарушителя привлекли к ответственности.