"Не скажу, что это было легко": как казахстанские девушки стали управлять самолетами и вертолетами

Авиация давно стала одной из той профессий, куда стремятся попасть девушки. Сегодня они не только поднимают железных птиц ввысь, но и умеют ремонтировать их, передает корреспондент NUR.KZ.

В Казахстане растет количество женщин, работающих в отрасли гражданской авиации.

Одной из них является Акерке Шопатаева, которая с 2008 года работает вторым пилотом вертолета МИ-8 и имеет на своем счету 800 часов налета.

Акерке Шопатаева. Фото: из личного архива

Акерке начала свой путь в авиации еще в школьные годы.

"Увидев рекламу аэроклуба в школе, я сразу же записалась на курсы и начала изучать теорию о самолетах", - вспоминает она.

Несмотря на сложности с техническими аспектами и обучение среди более опытных студентов, Акерке не сдалась. После первого полета она поняла, что ее мечта стать пилотом действительно стоит этого.

"Не скажу, что это было легко. Изучение технических характеристик, аэродинамики и навигации летательных аппаратов было нелегким испытанием, но я продолжала двигаться вперед", - рассказывает Акерке.

Она признает, многие работодатели не хотели брать на должность пилота-женщину. Несмотря на трудности с трудоустройством, девушка не позволила помешать ей достичь своей цели. После двух лет поиска работы ей удалось устроиться в авиакомпанию, где она не столкнулась с дискриминацией и работает по сей день.

Акерке Шопатаева. Фото: из личного архива

"Однажды был случай, когда французская семья нуждалась в помощи. Дочь со своим молодым человеком проплывали по реке Чарын на лодке. В какой-то момент лодка перевернулась из-за водоворота, в который они попали. Парень выпал, а девушка пропала. Трое суток мы искали граждан Франции. Ее отец все это время был с нами и надеялся найти свою дочь. Девушку так и не нашли.

Это был один из самых запоминающихся моментов в моей карьере. Видеть эмоции человека, потерявшего близкого, непросто", - поделилась героиня интервью.

Она отмечает: работа с вертолетом приносит ей особенное удовлетворение, особенно когда он может зависать в воздухе.

"В управлении вертолетом самое интересное это то, что он может висеть на одной точке при нулевой скорости. Это завораживает", - рассказывает девушка-пилот.

К слову, своего супруга Акерке встретила на работе, он - бортмеханик-инструктор. Вместе они воспитывают четверых детей, и семья помогает ей совмещать профессиональные обязанности с домашними делами.

"Моя семья всегда меня поддерживала и вдохновляла, несмотря на все трудности. А главный вдохновитель в моем профессиональном росте - мой муж", - говорит она.

Акерке советует молодым женщинам, желающим стать пилотами, быть целеустремленными и не обращать внимания на сомнения окружающих.

Диана Данова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Диана Данова, инженер технического сервиса, изначально училась на авиамеханика. Сегодня она отвечает за обслуживание внутренней системы развлечений в самолёте.

В выборе специальности ей помогли ее любопытство и тяга к технике. В свободное время 28-летняя девушка много читает.

"Самое важное в моей работе - это ответственность и внимательность к деталям", - отмечает она.

Хотя инженер остается за кадром во время подготовки самолета, его роль критически важна.

"Когда вы летите, за вашим комфортом и безопасностью стоит большая команда инженеров, которая работает над тем, чтобы ваш полет был безопасным", - подчеркивает Диана.

Она признает, найти баланс между карьерой и личной жизнью далось ей сложно. Однако со временем она научилась отдыхать и разделять быт и работу.

Диана Данова. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Если девушка выбрала авиацию, по сей день она может сталкиваться с комментариями или замечаниями о том, что эта профессия ей не подходит. Я советую игнорировать их. Если вы действительно хотите работать в авиации, игнорируйте негативные комментарии и следуйте своей мечте", - советует Диана.

К слову, в нашей стране с каждым годом увеличивается количество абитуриентов, выбирающих авиацию. В этом году число девушек, поступивших в Академию гражданской авиации составляет около 23,4% от общего числа студентов.

Асолат Сандыбаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Студентка 4 курса Академии гражданской авиации Асолат Сандыбаева уже имеет европейскую лицензию.

"Однажды выходя из самолета, я увидела пилотов. Для меня это было завораживающим зрелищем, мне сразу же захотелось отучиться на пилота и работать в этой сфере", - рассказывает она.

На втором курсе Асолат имела возможность учиться за границей и два года проходила практику в Европе.

Асолат Сандыбаева. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Преподаватели были действующими пилотами, и их рассказы из жизни были невероятно увлекательными и полезными", - делится она.

Несмотря на столкновения с гендерными стереотипами, Асолат уверена в своем выборе и стремится к дальнейшему развитию в профессии.

"Сейчас я хочу получить казахстанскую лицензию, окончить университет и начать работать. Я уверена в своем выборе и уже хочу приступить к полетам. Планирую работать по своей профессии и осуществить свою мечту", - заключила Асолат.

Женщины-пилоты и инженеры в Казахстане демонстрируют, что авиация доступна для всех, независимо от пола. Их истории вдохновляют и открывают новые горизонты для будущих поколений.