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Повысить призывной возраст до 20 лет предложили в Казахстане

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Военнослужащий в форме
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане опубликована петиция с предложением повысить призывной возраст солдат-срочников с 18 до 20 лет, передает NUR.KZ. На данный момент петиция находится на модерации.

На сайте E-Petition появилась новая петиция "О повышении призывного возраста на срочную службу". На данный момент она набрала 50 голосов и находится на модерации.

Авторы петиции предлагают повысить призывной возраст на срочную воинскую службу в Казахстане с 18 до 20 лет. По мнению авторов петиции, в 18 лет молодые люди часто не обладают достаточной зрелостью для выполнения серьезных задач, связанных с защитой Родины. А вот после 20 лет они имеют более устойчивую психологическую и физическую подготовку, что повышает их готовность к военной службе.

Кроме того, авторы петиции указали на то, что многие молодые люди в возрасте 18 лет находятся на этапе получения образования.

"Призыв в армию в этом возрасте прерывает их образовательный процесс, что может негативно сказаться на их будущей карьере и профессиональном росте", - считают авторы петиции.

Еще одним обоснованием называют возможное сокращение количества случаев дезертирства и других правонарушений в армии, так как более зрелые люди обычно обладают большей ответственностью и самодисциплиной.

"Психологические исследования показывают, что молодые люди, вступающие в армию в более зрелом возрасте, реже прибегают к дезертирству или другим способам избежать службы. Осознанное и подготовленное отношение к воинскому долгу позволит сократить количество таких случаев", - пишут авторы.

Также в петиции написано, что старшие призывники, как правило, более мотивированы и способны быстрее освоить необходимые навыки для службы. Также в петиции утверждают, что в Швеции, Германии, Швейцарии и Австрии, призывной возраст также начинается с 19-20 лет.

"В таком возрасте призывники лучше подготовлены как физически, так и морально, что приводит к повышению боеготовности и эффективности армии. Эти дополнительные доводы подчеркивают необходимость реформы призывного возраста для улучшения качества жизни молодежи и повышения общей безопасности страны. Мы убеждены, что повышение призывного возраста до 20 лет позволит улучшить эффективность военной службы, защитит интересы молодых граждан и приведет к позитивным изменениям в системе обороны Казахстана", - предлагают в документе инициаторы петиции.

Ранее сообщалось, что на портале появилась петиция, авторы которой требуют отменить срочную военную службу в Казахстане. Авторы петиции отмечали, что в последнее время в стране выросло число трагических смертей военнослужащих. В связи с этим сейчас актуально поднять вопрос об отмене срочной военной службы.

Напомним, ранее на полигоне в Мангистауской области погиб солдат-срочник. По подозрению в умышленном убийстве задержан командир взвода. В Минобороны сообщили, что создана спецкомиссия под руководством вице-министра, которые выясняет обстоятельства трагедии.

В июне этого года сообщалось, что солдат-срочник пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области. Позже официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин рассказал о состоянии пострадавшего солдата-срочника и раскрыл некоторые подробности расследования.

До этого в области Жетісу скончался военнослужащий, который был призван в армию за несколько месяцев до этого. По официальным данным, причиной смерти стал менингит, но родные юноши не верили в эту версию. Позже глава Минобороны прокомментировал смерть солдата-срочника в области Жетісу.

В октябре прошлого года в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник. Еще один случай произошел в ноябре в Петропавловске. Там военнослужащий Нацгвардии погиб, получив ранение от случайного выстрела сослуживца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2160571-povysit-prizyvnoy-vozrast-do-20-let-predlozhili-v-kazahstane/

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