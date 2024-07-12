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Солдат-срочник впал в кому в Жамбылской области: в Минобороны раскрыли подробности дела

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Военнослужащий в форме
Военнослужащий. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Официальный представитель Минобороны Руслан Жангулин на брифинге в СЦК рассказал о состоянии пострадавшего солдата-срочника и раскрыл некоторые подробности расследования, передает NUR.KZ.

Как сообщил Руслан Жангулин, сейчас пострадавший военнослужащий срочной службы находится в военно-клиническом госпитале Алматы, где получает всю необходимую медицинскую помощь.

"Военные врачи, а также другие специалисты ежедневно его обследуют, а также проводят все лечебные мероприятия. Сегодня можно сказать, что его состояние стабильно тяжелое, но есть улучшения.

В отношении военнослужащего, который применил превышение власти, военно-следственными органами проводятся следственные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщил официальный представитель Минобороны.

На уточняющий вопрос журналистов, является ли второй военнослужащий сержантом, Жангулин ответил утвердительно.

"⁠Да, это военнослужащий по контракту, в отношении которого сегодня применяются мероприятия следственными органами", - добавил он.

Напомним, менее двух недель назад стало известно, что солдат-срочник пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области.

"Плеврит справа, инфекционно токсический шок 3-4 степени, сепсис, СПОН (синдром полиорганной недостаточности - прим. ред.), гипоксический отек головного мозга, мозговая кома 2-3 степени", - рассказали тогда в пресс-службе управления здравоохранения региона.

Позже пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что Касым-Жомарт Токаев ознакомился с опубликованным в социальных сетях обращением матери впавшего в кому солдата и потребовал провести тщательное расследование обстоятельств случившегося и наказать виновных.

В Минобороны позже также прокомментировали произошедшее.

24 июня стало известно, что солдат-срочник пришел в себя. Отчим срочника, который впал в кому в Отаре Жамбылской области, выразил благодарность казахстанцам, которые поддерживали их семью на протяжении всего этого времени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2133147-soldat-srochnik-vpal-v-komu-v-zhambylskoy-oblasti-v-minoborony-raskryli-podrobnosti-dela/

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