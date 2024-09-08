Смерть солдата-срочника в Мангистау: в Минобороны сделали заявление

В министерстве обороны Казахстана прокомментировали гибель солдата-срочника на полигоне в Мангистауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в Telegram-канале министерства, погиб военнослужащий срочной службы войсковой части 25744.

"Дело взято на особый контроль министра обороны. По его поручению создана специальная комиссия под руководством заместителя министра обороны генерал-майора Жазыкбаева.

Проводится всесторонняя проверка обстоятельств трагедии, следственным органам оказывается полное содействие для объективного расследования. Виновные лица будут привлечены к строгой ответственности в соответствии Уголовным кодексом РК", – заверили в Минобороны.

Помимо этого, руководство Министерства обороны Казахстана выразило соболезнования семье и родственникам погибшего военнослужащего.

"Будет оказана всесторонняя помощь его родным и близким", – добавили в Минобороны.

Напомним, 7 сентября в Мангистауской области произошел несчастный случай - на военном полигоне смертельное ранение получил солдат-срочник.

Нашему корреспонденту в пресс-службе Актауского гарнизона сообщили, что во время проведения сборов с подразделениями Регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша" в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью.

Позже в соцсетях появилось видеообращения отца погибшего военнослужащего. Он сообщил, что его сына застрелил в лицо офицер.

"Я по-своему понимаю, чтобы пистолет выстрелил, надо достать патрон в патронник, снять с предохранителя и нажать на курок. Это точно была не игрушка и точно не играл этот офицер", - заявил казахстанец.

Он обратился к министру и попросил провести тщательное расследование обстоятельств гибели его единственного сына.