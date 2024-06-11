Солдат-срочник пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области
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В Кордайском районе Жамбылской области в больнице оказался солдат-срочник. Сейчас молодой человек находится в крайне тяжелом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УЗ региона.
Сообщается, что пациент поступил в Кордайскую ЦРБ по линии скорой медицинской помощи из военного госпиталя ПГТ Гвардейск 9 июня в 08:18 с диагнозом "полисегментарная пневмония".
"Плеврит справа, инфекционно токсический шок 3-4 степени, сепсис, СПОН (синдром полиорганной недостаточности – прим. ред.), гипоксический отек головного мозга, мозговая кома 2-3 степени", – рассказали в пресс-службе УЗ.
При этом отмечается, что парень также находится в состоянии после клинической смерти от 9 июня.
"На данный момент состояние пациента кране тяжелое за счет полиорганной недостаточности – дыхательной, сердечной, гепаторенальной, общемозговой – и явлений инфекционно токсического шока", – добавили медики.
Пациенту проводится гемофильтрация, назначено медикаментозное лечение.
Также напомним, в области Жетісу в конце декабря 2023 года скончался военнослужащий Амир Байтурганов, который был призван в армию за несколько месяцев до этого. По официальным данным, причиной смерти стал менингит, но родные юноши не верили в эту версию.
Позже глава Минобороны комментировал смерть солдата-срочника в области Жетісу.
Кроме того, в начале октября в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник.
Еще один случай произошел в ноябре в Петропавловске. Там военнослужащий Нацгвардии погиб, получив ранение от случайного выстрела сослуживца.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2115738-soldat-srochnik-perezhil-klinicheskuyu-smert-i-vpal-v-komu-v-zhambylskoy-oblasti/