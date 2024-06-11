Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Солдат-срочник пережил клиническую смерть и впал в кому в Жамбылской области

Опубликовано:

больница
Операция. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Кордайском районе Жамбылской области в больнице оказался солдат-срочник. Сейчас молодой человек находится в крайне тяжелом состоянии, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УЗ региона.

Сообщается, что пациент поступил в Кордайскую ЦРБ по линии скорой медицинской помощи из военного госпиталя ПГТ Гвардейск 9 июня в 08:18 с диагнозом "полисегментарная пневмония".

"Плеврит справа, инфекционно токсический шок 3-4 степени, сепсис, СПОН (синдром полиорганной недостаточности – прим. ред.), гипоксический отек головного мозга, мозговая кома 2-3 степени", – рассказали в пресс-службе УЗ.

При этом отмечается, что парень также находится в состоянии после клинической смерти от 9 июня.

"На данный момент состояние пациента кране тяжелое за счет полиорганной недостаточности – дыхательной, сердечной, гепаторенальной, общемозговой – и явлений инфекционно токсического шока", – добавили медики.

Пациенту проводится гемофильтрация, назначено медикаментозное лечение.

Также напомним, в области Жетісу в конце декабря 2023 года скончался военнослужащий Амир Байтурганов, который был призван в армию за несколько месяцев до этого. По официальным данным, причиной смерти стал менингит, но родные юноши не верили в эту версию.

Позже глава Минобороны комментировал смерть солдата-срочника в области Жетісу.

Кроме того, в начале октября в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник.

Еще один случай произошел в ноябре в Петропавловске. Там военнослужащий Нацгвардии погиб, получив ранение от случайного выстрела сослуживца.

Узнавайте про важные новости первыми! Подпишитесь на наши Push-уведомления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2115738-soldat-srochnik-perezhil-klinicheskuyu-smert-i-vpal-v-komu-v-zhambylskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.