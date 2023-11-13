Военнослужащий получил смертельное ранение в Петропавловске

Военнослужащий Национальной гвардии погиб в Петропавловске, получив ранение от случайного выстрела сослуживца, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии РК.

Как сообщили в ведомстве, 12 ноября военнослужащий по контракту воинской части 6637 в Петропавловске получил ранение от случайного выстрела сослуживца.

"Он был срочно доставлен в медицинское учреждение, однако спасти военнослужащего не удалось. Назначено служебное расследование, обстоятельства выясняются.

Главное командование Национальной гвардии выражает глубокие соболезнования родственникам погибшего военнослужащего", - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, 15 августа 2023 года на Талдыкорганской авиационной базе при подготовке к вылету боевого самолета произошел сход боеприпаса. В результате пострадали двое военнослужащих, один из них от полученных травм скончался, второму оказали необходимую медицинскую помощь.

"Проводятся следственные мероприятия, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего", - сообщили тогда в Минобороны РК.