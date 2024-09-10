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Три иска о необъяснимом богатстве подали в Казахстане

Опубликовано:

Сотрудник прокуратуры в униформе
Человек в форме прокурора. Иллюстративное фото: astana.gov.kz

Председатель Комитета по возврату активов Генеральной прокуратуры Нурдаулет Суиндиков в СЦК рассказал, сколько дел расследуют в Казахстане по необъяснимому богатству, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурдаулет Суиндиков заявил, что иски о необъяснимом богатстве обозначены как активы необъяснимого происхождения.

"Эти дела являются гражданскими. Это не уголовные дела, не расследование. Это гражданский иск Комитета по возврату активов в гражданский суд. И такие иски направлены на имущество - о признании какого-либо имущества активом необъяснимого происхождения.

На сегодняшний день мы подали в суд три таких иска. По двум состоялись решения. Одно решение исполнено, второе еще не вступило в законную силу", - сообщил он.

По словам спикера, по одному из фактов на этапе подготовки дела к разбирательству ответчик признал иск и вернул предмет спора в доход государства.

В августе сообщалось, что необъяснимое богатство на 10 млн долларов вернули Казахстану. Активы были выявлены в рамках мониторинга и анализа законности источников приобретения активов субъекта закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

В ходе судебных разбирательств ответчики не смогли доказать законность источников приобретения активов.

При этом ранее в Антикоре сообщили о возвращенных государству активах на сумму свыше триллиона тенге, а также рассказали, куда они направлены. Так, с начала года ведомством в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 млрд тенге. Всего же за последние 2,5 года, в том числе со стороны олигополий, народу Казахстана возвращено 1,09 трлн тенге.

Напомним, 12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

В конце сентября сообщалось, что помогать Казахстану вернуть незаконно выведенные активы будут специалисты из Интерпола. А в ноябре Антикор договорился с Госдепом США о проведении совместных мероприятий по вопросам финансовых расследований и возврата активов, незаконно выведенных из Казахстана.

В середине октября 2023 года при Генеральной прокуратуре Казахстана был создан специальный комитет по возврату активов.

В конце ноября экс-премьер страны Алихан Смаилов сообщал, что в Казахстане вернули 1 трлн тенге активов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159779-tri-iska-o-neobyasnimom-bogatstve-podali-v-kazahstane/

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