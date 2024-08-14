Куда направили изъятые у Сатыбалдыулы активы, рассказали в Антикоре

В Антикоре сообщили о возвращенных государству активах на сумму свыше триллиона тенге, а также рассказали, куда они направлены, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Пресс-служба Антикоррупционной службы сообщает в Telegram-канале, что в Казахстан возвращены активы стоимостью более 1 триллиона тенге.

Так, с начала года ведомством в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 млрд тенге. Всего же за последние 2,5 года, в том числе со стороны олигополий, народу Казахстана возвращено 1,09 трлн тенге.

Ранее Агентством сообщалось о передаче государству объектов недвижимости, возвращенных Кайратом Сатыбалдыұлы в качестве возмещения ущерба.

"Среди них бизнес-центр "Kaisar Tower" в Алматы стоимостью более 7,9 млрд тенге, здание которого передано в распоряжение Казахского национального женского педагогического университета.

Кроме того, на баланс РГУ "Казахская национальная академия искусств им.Т.Жургенова" передано административное здание стоимостью более 800 млн тенге.

В столице три особняка стоимостью более 5 млрд тенге переданы в КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции" акимата города Астаны для детей с инвалидностью. Это позволит значительно улучшить образовательные условия и поддержать развитие творческих инициатив", - говорится в сообщении ведомства.

Важную роль, как считают в Антикоре, играет международное сотрудничество, благодаря которому из Австрии, Франции, Лихтенштейна, Эмиратов, Турции, России и других стран в Казахстан возвращены активы в виде денег, ценных бумаг, недвижимости и драгоценностей.

Так, 36,8 млрд тенге возвращено из Австрии, 116,7 млрд тенге – из Лихтенштейна, из Турции – 2,2 млрд тенге, из Объединенных Арабских Эмиратов – 6,3 млрд тенге и других стран.

Кроме того, по уголовному делу в отношении бывшего вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Тимура Токтабаева, осужденного за злоупотребление должностными полномочиями, в пользу государства передано уникальное месторождение "Шевченковское" в Костанайской области с крупными запасами никеля и кобальта стоимостью более 5,6 трлн тенге.

На днях в Антикоррупционном ведомстве рассказали, какие активы и имущество Кайрата Сатыбалдыулы были возвращены Казахстану с 2022 года. Сообщалось, что возвращены имущественные активы и денежные средства на сумму свыше 732,8 млрд тенге, или 1,6 млрд долларов США.

В число возвращенных активов входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа.

Позже в ведомстве показали, какое именно имущество изъято в пользу государства у Кайрата Сатыбалдыулы и стоимость каждого из объектов.

Напомним, 12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

В конце сентября сообщалось, что помогать Казахстану вернуть незаконно выведенные активы будут специалисты из Интерпола. А в ноябре Антикор договорился с Госдепом США о проведении совместных мероприятий по вопросам финансовых расследований и возврата активов, незаконно выведенных из Казахстана.

В середине октября 2023 года при Генеральной прокуратуре Казахстана был создан специальный комитет по возврату активов.

В конце ноября экс-премьер страны Алихан Смаилов сообщал, что в Казахстане вернули 1 трлн тенге активов.