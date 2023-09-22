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30 лет независимости Казахстана

Интерпол будет помогать Казахстану вернуть незаконно выведенные активы

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Здание Интерпола в Лионе
Здание Интерпола в Лионе, Франция. Фото: OLIVIER CHASSIGNOLE/AFP via Getty Images

Делегация Генпрокуратуры Казахстана во главе с замгенпрокурора Уланом Байжановым посетила штаб-квартиру Интерпола во Франции, сообщается на официальном сайте надзорного органа.

Визит проходил с 21 по 22 сентября.

В рамках визита казахстанские прокуроры встретились с исполнительным директором полицейской службы Интерпола – заместителем генсека Интерпола Стивеном Кавана и директором Центра Интерпола по борьбе с финансовыми преступлениями и коррупцией Исааком Кехинде Огинни.

"Стороны договорились об использовании цифровых и оперативных возможностей Интерпола в деле по поиску, заморозке, аресту и возврату незаконно приобретенных активов, выведенных за пределы Казахстана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Интерпол является крупнейшей в мире правоохранительной организацией, в состав которой входят 195 стран. По этому показателю Интерпол уступает лишь ООН. 

"Интерпол широко сотрудничает с региональными правоохранительными организациями (Европол, Карин и т.д.). Потенциал Интерпола позволит расширить возможности Казахстана по поиску и возврату активов", - считают в Генпрокуратуре.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

Напомним, 12 июля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

По словам депутатов, принятие данных законов поспособствует восстановлению социальной справедливости в обществе, повышению благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

Еще в ноябре прошлого года президент заявлял, что в страну нужно вернуть все нелегально выведенные активы. В тот же день им был подписан указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.

Позже специалисты рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.

Также планируется создать отдельную компанию для управления возвращенными активами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2037775-genprokuratura-dogovorilas-o-pomoschi-interpola-v-vozvrate-nezakonno-vyvedennyh-aktivov-kazahstanu/

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