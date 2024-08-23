Необъяснимое богатство на 10 млн долларов вернули Казахстану, заявили в Генпрокуратуре

Генпрокуратура выявила у аффилированных лиц активы на 10 млн долларов неясного происхождения. По иску их вернули государству, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Генеральной прокуратуры РК, исполнен первый судебный акт о необъяснимом богатстве на более 10 млн долларов США.

Активы были выявлены в рамках мониторинга и анализа законности источников приобретения активов субъекта закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов".

В текущем году Комитетом по возврату активов подан иск об обращении указанных активов на сумму более 10 млн долларов США в доход государства.

В ходе судебных разбирательств ответчики не смогли доказать законность источников приобретения активов, отмечается в публикации.

Судом первой инстанции исковые требования Комитета по возврату активов удовлетворены полностью, постановлением судебной коллегии апелляционные жалобы ответчиков оставлены без удовлетворения.

В рамках исполнения решения суда в доход государства обращены наличные денежные средства, дорогостоящие украшения, предметы историко-культурного наследия, корни которого, по мнению экспертов, уходят в Сакскую эпоху, сообщает ведомство.

"Несмотря на то, что в данном случае использован принудительный механизм, стимулирование добровольного возврата активов является и остается основным принципом закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов", - резюмируется в публикации.

Добавим, ранее в Антикоре сообщили о возвращенных государству активах на сумму свыше триллиона тенге, а также рассказали, куда они направлены. Так, с начала года ведомством в рамках завершенных уголовных дел возмещено порядка 195 млрд тенге. Всего же за последние 2,5 года, в том числе со стороны олигополий, народу Казахстана возвращено 1,09 трлн тенге.

Напомним, 12 июля 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

В конце сентября сообщалось, что помогать Казахстану вернуть незаконно выведенные активы будут специалисты из Интерпола. А в ноябре Антикор договорился с Госдепом США о проведении совместных мероприятий по вопросам финансовых расследований и возврата активов, незаконно выведенных из Казахстана.

В середине октября 2023 года при Генеральной прокуратуре Казахстана был создан специальный комитет по возврату активов.

В конце ноября экс-премьер страны Алихан Смаилов сообщал, что в Казахстане вернули 1 трлн тенге активов.