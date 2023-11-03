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Антикор договорился с Госдепом США о помощи в возврате незаконно выведенных из Казахстана активов

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Встреча представителей Антикора РК и Госдепа США
Встреча представителей Антикора РК и Госдепа США. Фото: gov.kz

Глава Антикора Асхат Жумагали встретился с советником Бюро по международным связям с наркотиками и правоохранительными органами Госдепартамента США Кайлом Оджима, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается на официальном сайте Антикоррупционной службы РК, Жумагали проинформировал о деятельности агентства и проводимых реформах, а также отметил важность оказываемой американской стороной поддержки в реализации и продвижении антикоррупционных проектов.

"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и договорились о проведении совместных мероприятий по вопросам финансовых расследований, возврату активов, противодействия коррупционным преступлениям, совершенным с использованием цифровых финансовых активов, криптобирж и других цифровых платформ", - говорится в сообщении.

Кайл Оджима выразил заинтересованность в дальнейшем развитии партнерских отношений и готовность оказать всестороннее содействие в реализации достигнутых соглашений.

Напомним, ранее Генпрокуратура Казахстана договорилась с Интерполом об использовании цифровых и оперативных возможностей Интерпола в деле по поиску, заморозке, аресту и возврату незаконно приобретенных активов, выведенных за пределы Казахстана.

Закон о возврате незаконно приобретенных активов в Казахстане

Напомним, 12 июля президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О возврате государству незаконно приобретенных активов", а также ряд сопутствующих законов.

По словам депутатов, принятие данных законов поспособствует восстановлению социальной справедливости в обществе, повышению благосостояния народа Казахстана путем возврата государству незаконно приобретенных и выведенных активов.

Еще в ноябре прошлого года президент заявлял, что в страну нужно вернуть все нелегально выведенные активы. В тот же день им был подписан указ о мерах по возврату в Казахстан незаконно выведенных активов.

Позже специалисты рассказывали о том, кто попадет под закон о возврате активов в Казахстане.

Также планируется создать отдельную компанию для управления возвращенными активами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2044071-antikor-dogovorilsya-s-gosdepom-ssha-o-pomoschi-v-vozvrate-nezakonno-vyvedennyh-iz-kazahstana-aktivov/

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