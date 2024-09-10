"Мы не делали ничего незаконного": глава Миннауки о грантах для пострадавших от паводков студентов

На брифинге в правительстве глава Миннауки и высшего образования прокомментировал распределение грантов среди студентов из регионов, пострадавших от паводков, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек сообщил, что в законе об образовании указаны 10 льготных категорий граждан, которые получают льготы при поступлении в вузы на грант.

Такие преференции получили и студенты из пострадавших от паводков регионов.

"Мы ничего незаконного не делали: дети из этих 6 пострадавших от паводков регионов получили несколько преференций – это единоразовое решение в этом году. Им дана возможность для дополнительного времени при подготовке к ЕНТ и возможность использовать сертификаты январского и мартовского ЕНТ, если там выше будут баллы. Информация о том, что дети не получили эти льготы, и были дополнительные деньги из бюджета выделены – неверная", – сообщил Саясат Нурбек.

Отметим, что министр также сообщил сегодня об отказе порядка двух тысяч казахстанских абитуриентов от образовательных грантов – эти гранты были перераспределены между другими поступающими.

Напомним, ранее в Казахстане разгорелся скандал из-за распределения грантов – некоторые выпускники, набравшие высокие баллы на ЕНТ, не смогли поступить на бесплатное обучение. Абитуриенты пожаловались, что на бюджет поступили ребята из областей, пострадавших весной от паводков, но получившие при этом более низкий результат на тестировании.

Позже ситуацию подробно разъяснили в Министерстве науки и высшего образования Казахстана. В ведомстве заявили, что перераспределят отказные и неосвоенные гранты претендентам с высокими баллами ЕНТ, но сделают это лишь в сентябре.

Помимо этого, сообщалось, что казахстанским абитуриентам выделят еще 10 тысяч грантов в вузы. На дополнительные гранты могут рассчитывать те абитуриенты, которые получили больше 100 баллов на ЕНТ, но их места достались претендентам из пострадавших регионов.

Миннауки также запустило специальный call-центр, куда абитуриенты без гранта могут позвонить и узнать о снижении оплаты и других возможностях.

Также стало известно, что абитуриенты, набравшие высокие баллы на ЕНТ и не получившие гранты, намерены судиться с Министерством науки и высшего образования.

Однако дополнительные гранты присудили казахстанским выпускникам - они присуждены на конкурсной основе в установленном порядке претендентам с наиболее высокими баллами ЕНТ согласно заявленным группам образовательных программ.