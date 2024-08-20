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Наказывать глав авиакомпаний и аэропортов за задержки рейсов планируют в Казахстане

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Люди в аэропорту
Аэропорт. Иллюстративное фото: d3sign/Getty Images

Министр транспорта сообщил, что в Казахстане планируют за задержки рейсов наказывать первых руководителей авиакомпаний и аэропортов, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня в кулуарах правительства министр транспорта Марат Карабаев ответил на вопросы журналистов по ситуации с задержками и переносами авиарейсов в Казахстане.

Эмоциональный вопрос, когда это прекратится, и когда уже казахстанцы смогут рассчитывать вылететь в то время, которое указано в билете, задали министру.

"Летний период всегда пиковый. Плюс мы проводим строительно-монтажные работы, которые закончатся к концу сентября. Полагаю, что к середине сентября ситуация выровняется, в том числе как с точки зрения падения спроса, так и с точки зрения завершения строительно-монтажных работ", - ответил министр.

Он добавил, что помимо строительно-монтажных работ на ситуацию влияют и другие причины: погодные условия, человеческий фактор, сезонный рост числа пассажиров.

Для выравнивания ситуации министерство применяет различные меры, заверил Марат Карабаев.

"Первое - это непосредственно ответственность аэропортов, сейчас законом это не предусмотрено.

Второе - это ответственность первых руководителей компании и аэропортов. То есть если сейчас за опоздание штрафы налагается на авиакомпанию, то новый механизм, который мы предлагаем - штраф будет налагаться не только на авиакомпании, но и на их первых руководителей.

По опоздавшим рейсам: во всех случаях авиакомпании, где это происходит по их вине, полностью либо возмещают, либо оформляют пассажиров на следующий рейс", - сообщил министр.

Напомним, вчера возмущенные пассажиры, не попавшие на рейс FlyArystan, на эмоциях устроили погром в аэропорту. Люди сбрасывали со стола сотрудницы авиакомпании предметы, пострадал монитор компьютера. Авиакомпания сообщила, что инцидент разрешен, пассажиры улетели другим рейсом. Позже в ДП на транспорте сообщили, что на женщину, которая повредила монитор компьютера и выражалась нецензурной бранью, возбуждено административное производство.

Ранее сообщалось, что Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут проверку деятельности авиакомпаний Air Astana и FlyArystan после участившихся жалоб на задержки рейсов и другие инциденты.

До этого серия задержек рейсов произошла в аэропорту Астаны: 1 августа техника повредила фюзеляж самолета авиакомпании SCAT, 5 августа оператор аэропорта Астаны повредил один из самолетов авиакомпании FlyArystan, 8 августа был поврежден самолет компании Air Astana. В Минтранспорта сообщили, что Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановую инспекцию столичного аэропорта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2151003-nakazyvat-rukovoditeley-aviakompaniy-i-aeroportov-za-zaderzhki-reysov-planiruyut-v-kazahstane/

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