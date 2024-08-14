Авиакомпании Air Astana и FlyArystan проверят после жалоб казахстанцев

Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут проверку деятельности авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-аккаунте Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК, причиной стали участившиеся случаи задержек рейсов по техническим причинам, а также большое количество жалоб по вопросам соблюдения прав пассажиров.

Ведомство сообщает о создании комиссии для установления причин отмен, задержек рейсов и непредоставления соответствующих услуг, а также других случаев, связанных с нарушением требований законодательства об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации.

"Кроме того, приказом Генерального директора АО "Авиационная администрация Казахстана" назначена внеплановая инспекционная проверка в отношении АО "Air Astana" и АО "FlyArystan".

О результатах работы комиссии и внеплановой проверки будет сообщено дополнительно", - отмечается в публикации.

Напомним, сегодня стало известно, что 13 августа при подготовке рейса Алматы - Пекин самолет Air Astana повредили в аэропорту Алматы, рейс пришлось отменить. Пассажиров приняли на рейс 14 августа.

Ранее серия подобных случаев произошла в аэропорту Астаны: 5 августа оператор аэропорта Астаны повредил один из самолетов авиакомпании FlyArystan, 8 августа был поврежден самолет компании Air Astana. В Минтранспорта сообщили, что Авиационная администрация Казахстана проведет внеплановую инспекцию столичного аэропорта.

Но задержками рейсов из-за повреждений жалобы казахстанцев на авиакомпании не исчерпываются. Например, сегодня известная казахстанская журналистка пожаловалась на работу FlyArystan - Ляйля Султанкызы получила травму на борту самолета. По ее словам, это произошло из-за отсутствия мер безопасности со стороны авиакомпании.

Недавно FlyArystan оказался в центре другого скандала - 12-летнюю девочку во время пересадки не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники компании заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок.

Авиакомпания принесла официальные извинения казахстанке и ее дочери, разъяснив ситуацию. Из-за замены воздушного судна на менее вместительное они не смогли предоставить ребенку место на борту самолета. FlyArystan предложил матери пострадавшего ребенка компенсацию в размере 4 млн тенге. Женщина от предложения отказалась и сообщила о намерении судиться. В КГА сообщили, что по факту инцидента авиакомпанию привлекут к ответственности.