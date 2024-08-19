Пассажиры FlyArystan устроили погром в аэропорту Алматы: на 31-летнюю женщину завели дело

Ранее в Сети появилось видео разгневанных пассажиров Fly Arystan в аэропорту Алматы. На одну из них завели административное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП на транспорте.

Сегодня в Сети появилась информация, что опоздавшие на рейс FlyAryastan пассажиры устроили беспорядок в аэропорту Алматы.

В пресс-службе Департамента полиции на транспорте корреспонденту NUR.KZ сообщили, что сотрудники Линейного отдела полиции выявили одного из пассажиров авиарейса сообщением "Алматы-Астана" за нарушения общественного порядка.

"С заявлением в полицию обратились сотрудники авиакомпании. При проверке установлено, что 31-летняя женщина вела себя неадекватно, выражалась нецензурной бранью в адрес работников авиакомпании. Кроме того, она повредила монитор на стойке регистрации.

В отношении данной гражданки транспортными полицейскими были приняты меры, возбуждено административное производство по мелкому хулиганству и умышленному уничтожению или повреждению чужого имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что собранный материал будет направлен в суд.

Сегодня сообщалось, что на инцидент в аэропорту Алматы отреагировали и в авиакомпании.

"Конфликт с пассажирами на видео разрешен и они вылетели последующими рейсами в Астану. Однако авиакомпания предупреждает об ответственности, которую пассажиры могут понести за деструктивное поведение", - заявили в пресс-службе FlyArystan.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут проверку деятельности авиакомпаний Air Astana и FlyArystan после участившихся жалоб на задержки рейсов и другие инциденты.

Но задержками рейсов из-за повреждений жалобы казахстанцев на авиакомпании продолжаются. Так, 14 августа известная казахстанская журналистка пожаловалась на работу FlyArystan - Ляйля Султанкызы получила травму на борту самолета. По ее словам, это произошло из-за отсутствия мер безопасности со стороны авиакомпании.

Недавно FlyArystan оказался в центре другого скандала - 12-летнюю девочку во время пересадки не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники компании заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок. В КГА сообщили, что по факту инцидента авиакомпанию привлекут к ответственности.