Возмущенные пассажиры FlyArystan устроили погром в аэропорту Алматы (видео)

В Сети появилась информация, что опоздавшие на рейс FlyAryastan пассажиры устроили беспорядок в аэропорту Алматы. В авиакомпании прокомментировали инцидент, передает NUR.KZ.

На появившемся в Telegram-канале Kris.p.media видео запечатлен скандал в аэропорту: возмущенные люди сбрасывают предметы со стола сотрудницы авиакомпании.

В публикации сказано, что из-за ошибки в SMS-оповещении пассажиры опоздали на рейс КС 7053 и устроили беспорядок, разбив имущество аэропорта и бросаясь вещами в сотрудников авиакомпании.

"Авиакомпания признала свою ошибку и компенсировала ущерб. Однако это не успокоило пассажиров, которые были особенно настроены попасть на данный рейс.

В таких ситуациях важно помнить о взаимном уважении. Инцидент продемонстрировал, что проблемы могут возникать не только со стороны работников, но и со стороны пассажиров", - отмечается в публикации.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в авиакомпанию FlyArystan.

"Информируем, что вылет рейса FlyArystan КС7053 Алматы – Астана 19 августа 2024 года был задержан с 09:05 на 09:25.

Отправка оповещения пассажирам о переносе рейса с 09:25 на некорректное время 10:55 была связана с кратковременным техническим сбоем в системе. FlyArystan приносит искренние извинения за предоставленные неудобства.

Пассажирам, которые опоздали на данный рейс, доступен возврат средств или перебронирование на следующие рейсы. В качестве компенсаций опоздавшим пассажирам также будут предоставлены ваучеры на билеты авиакомпании на сумму 50 тысяч тенге. В настоящее время агенты контакт-центра связываются с пассажирами", - сообщили в пресс-службе FlyArystan.

"Конфликт с пассажирами на видео разрешен и они вылетели последующими рейсами в Астану. Однако авиакомпания предупреждает об ответственности, которую пассажиры могут понести за деструктивное поведение", - отмечают в авиакомпании.

Напомним, ранее сообщалось, что Комитет гражданской авиации и Авиационная администрация Казахстана проведут проверку деятельности авиакомпаний Air Astana и FlyArystan после участившихся жалоб на задержки рейсов и другие инциденты.

Но задержками рейсов из-за повреждений жалобы казахстанцев на авиакомпании не исчерпываются. Например, 14 августа известная казахстанская журналистка пожаловалась на работу FlyArystan - Ляйля Султанкызы получила травму на борту самолета. По ее словам, это произошло из-за отсутствия мер безопасности со стороны авиакомпании.

Недавно FlyArystan оказался в центре другого скандала - 12-летнюю девочку во время пересадки не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники компании заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок. В КГА сообщили, что по факту инцидента авиакомпанию привлекут к ответственности.