"Оставили ребенка одну в аэропорту": казахстанка заявила, что ее дочь не взяли на рейс в Астане

Казахстанка рассказала в соцсети, что во время пересадки ее дочь 12 лет осталась одна в аэропорту: девочку не взяли на борт самолета, несмотря на наличие брони билета, передает NUR.KZ.

Мать ребенка написала в своем Instagram, что 20 июля 2024 года ее дети (двойняшки), возвращались домой из Америки. Вместе с группой детей в сопровождении доверенного лица они летели через Астану в Уральск.

"Казалось бы, что может пойти не так? Мы доверяли FlyArystan, но это доверие обернулась кошмаром", - пишет Жанна.

Из ее поста следует, что на регистрации сотрудники FlyArystan зарегистрировали только одну девочку, а вторую нет. При этом сотрудники FlyArystan заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок.

"Они ввели сопровождающего в заблуждение обманным путем. У моих детей все было в порядке с документами. Неужели сотрудники FlyArystan не впустили моего ребенка лишь по причине отсутствия места на борту? Интересы взрослого человека выше интересов детей? В итоге самолет вместе с другими детьми и сопровождающим вылетел в Уральск, а моя дочь осталась одна в аэропорту Астаны без присмотра!" - эмоционально сообщает мать девочки.

По ее словам, девочка испытала сильный страх и тревогу, поскольку рядом не было никого из близких.

"Вы только представьте: ваша маленькая дочь, одна, напуганная, в беспомощном состоянии в чужом аэропорту и чужом городе. Это ли не жестокое обращение?" - задается она вопросом.

По словам Жанны, сотрудники FlyArystan предложили ей отправить ребенка в гостиницу, но не учли, что без законного представителя несовершеннолетнюю в гостинице не зарегистрируют.

Девочка вылетела на следующий день и в данное время находится дома с семьей, но пережитое не отпускает, пишет казахстанка. И добавляет, что обратилась в Комитет гражданской авиации и к Уполномоченной по правам ребенка Динаре Закиевой.

В комментариях к публикации ситуацию со своей стороны описали представители компании, сотрудник которой сопровождал детей:

"Представители авиакомпании заявили, что произошла техническая ошибка, и попросили руководителя группы подойти к гейту, заверив нас, что они сами сопроводят ребенка на борт самолета. Руководитель группы последовал их указаниям и подошел к гейту. В это время началась посадка, но ребенок так и не появился. После этого сотрудник авиакомпании заверил нас, что ребенок уже на борту самолета, и предложил руководителю группы пройти в самолет.

Однако после проверки ребенок не был найден среди пассажиров. Понимая, что ситуация требует вмешательства, руководитель группы попытался покинуть самолет, чтобы разобраться в происходящем. Однако служба безопасности и стюардессы не позволили ему выйти, угрожая штрафами и запретом на полеты местными авиакомпаниями.

Эта ситуация вызвала у нас глубокое беспокойство и недоумение по поводу действий авиакомпании и ее сотрудников, которые поставили под угрозу безопасность и благополучие ребенка", - сообщили в компании.

Представители авиакомпании FlyArystan также оставили в комментариях свой отзыв по инциденту:

"Мы приносим свои искренние извинения в связи с произошедшей ситуацией. Авиакомпания проводит тщательную проверку по данному случаю, и мы обязательно вернемся с ответом и принятыми мерами", - сообщает FlyArystan.

Напомним, в прошлом году скандал случился вокруг решения авиакомпании SCAT. В соцсетях появилась информация о том, что ребенка с аутизмом, а также всю его семью не пустили на борт самолета. Комитетом гражданской авиации МИИР РК было возбуждено административное производство.

В июне этого года также произошел резонансный инцидент: из Астаны в Алматы должен был вылететь борт FlyArystan, однако вылет задержали на час. В итоге судно заменили на борт авиакомпании Air Astana. По прибытии в Алматы, как рассказали очевидцы, пассажиры долго не могли выйти из самолета, так как якобы не хватало автобусов, а в салоне якобы отключилась подача воздуха. Нескольким пассажирам стало плохо.

Позднее инцидент получил продолжение: один из пассажиров обратился с жалобой, которую передали в Министерство транспорта РК.