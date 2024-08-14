"Не были готовы оказать первую помощь": Ляйля Султанкызы получила травму на борту FlyArystan

Известная казахстанская журналистка пожаловалась на работу FlyArystan - Ляйля Султанкызы получила травму на борту самолета. В авиакомпании отреагировали на слова телеведущей, передает NUR.KZ.

В своем Instagram-аккаунте теледива сообщила, что инцидент произошел на борту самолета, выполнявшего рейс КС7326 по маршруту "Шымкент - Астана" накануне вечером - тяжелый твердый предмет упал с верхней полки прямо ей на лицо.

Ляйля Султанкызы опубликовала фотографии с рассеченной бровью и поделилась негодованием относительно произошедшего.

"Это произошло из-за отсутствия мер безопасности со стороны авиакомпании FlyArystan. Я была удивлена, что бортпроводники не были готовы оказать первую помощь! Нет ни аптечки, ни льда или других холодных предметов, ни салфеток.

Я думаю, было бы хуже, если на моем месте сидел ребенок или пожилой человек - они были бы серьезно ранены. Это безответственность! Каждый бортпроводник несет ответственность за здоровье пассажиров перед посадкой и высадкой и обязан оказать первую помощь!" - высказалась она.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе авиакомпании - по словам представителей FlyArystan, Султанкызы покинула борт, отказавшись дожидаться врачей.

"Бортпроводники предложили пассажиру салфетки и холодную жестяную банку. Затем, согласно процедуре, объявили о поиске пассажиров, с медицинским образованием на борту и проинформировал командира воздушного судна и запросил вызвать врача.

К этому времени, откликнулся один из пассажиров с медицинским образованием, а также после получения трапа и завершения необходимых наземных процедур, бортпроводники немедленно сообщили о случившемся сотрудникам аэропорта и запросили квалифицированный медицинский персонал. Однако, во время высадки пассажир покинула борт, не дождавшись медиков", - сообщили в авиакомпании.

Во FlyArystan также отметили, что информации о том, что на борту отсутствует аптечка, со стороны экипажа не было.

"Искренне приносим свои извинения пассажиру Ляйле Султанкызы и желаем скорейшего выздоровления. FlyArystan напоминает о важности соблюдения правил безопасности на борту, ведь безопасность является нашим главным приоритетом", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно FlyArystan оказался в центре другого скандала - 12-летнюю девочку во время пересадки не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники компании заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок.

Авиакомпания принесла официальные извинения казахстанке и ее дочери, разъяснив ситуацию. Из-за замены воздушного судна на менее вместительное они не смогли предоставить ребенку место на борту самолета. FlyArystan предложил матери пострадавшего ребенка компенсацию в размере 4 млн тенге. Женщина от предложения отказалась и сообщила о намерении судиться.