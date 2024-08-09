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4 млн тенге предложила авиакомпания FlyArystan маме 12-летней девочки, которую не пустили в самолет

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Самолет авиакомпании FlyArystan
Самолет авиакомпании FlyArystan. Иллюстративное фото: instagram.com/flyarystan

Мама девочки написала в своем Instagram, что авиакомпания FlyArystan предложила ей мировое соглашение. В качестве моральной компенсации женщине предложили 4 млн тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Мама девочки, которую оставили одну в аэропорту столицы, опубликовала в stories письмо от авиакомпании FlyArystan. В нем маме девочки выражают искренние извинения.

"В результате ряда ошибок, допущенных нашей авиакомпанией, девочке было отказано в принятии на рейс. Мы понимаем, что этот инцидент вызвал значительное беспокойство у девочки и ее семьи. Наши действия совершенно неприемлемы, и мы глубоко сожалеем о последствиях этих действий", - говорится в письме.

Письмо от FlyArystan
Письмо от FlyArystan. Скриншот: @zhazira__mussina

Далее в письме маме девочки предлагают четыре млн тенге. Однако, сообщается, что женщину просят "отказаться от каких-либо последующих претензий по данному вопросу, а также воздержаться от публикации в СМИ о данном инциденте и деталях урегулирования данной претензии".

Мама девочки пишет, что от предложения она отказалась и ответила авиакомпании: "Встретимся в суде".

Stories
Stories. Скриншот: @zhazira__mussina

Отметим, в авиакомпании нашему корреспонденту подтвердили, что приведенное письмо о компенсации действительно было ими отправлено.

Напомним, казахстанка рассказала в соцсети, что во время пересадки ее дочь 12 лет осталась одна в аэропорту: девочку не взяли на рейс, несмотря на наличие брони билета. При этом сотрудники FlyArystan заверили сопровождающего, что они сами посадят ребенка на борт после устранения якобы возникших технических неполадок.

В свою очередь, представители компании, сотрудник которой сопровождал детей, сообщили, что, не найдя ребенка на борту, руководитель группы попытался покинуть самолет, чтобы разобраться в происходящем. Однако с их слов, служба безопасности и стюардессы не позволили ему выйти, угрожая штрафами и запретом на полеты местными авиакомпаниями.

Авиакомпания FlyArystan принесла официальные извинения казахстанке и ее дочери, разъяснив ситуацию. Из-за замены воздушного судна ранее на менее вместительное авиакомпания не смогла предоставить ребенку место на борту самолета.

"FlyArystan незамедлительно начал служебную проверку и обязуется пересмотреть существующие процедуры, чтобы не допускать подобных ситуаций в будущем", - отмечается в публикации.

Следом последовала реакция Комитета гражданской авиации, которая сообщила, что привлечет авиакомпанию к административной ответственности.

Высказались о скандале с FlyArystan и в Минпросвещения.

"Подобные ситуации в отношении детей неприемлемы. Этот случай - пример нарушения прав ребенка. Безопасность и благополучие детей должны быть приоритетом для всех без исключения. В первую очередь авиакомпания должна была позаботиться о детях, зарегистрированных на рейс", - говорится в заявлении ведомства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147064-4-mln-tenge-predlozhila-aviakompaniya-flyarystan-mame-12-letney-devochki-kotoruyu-ne-pustili-v-samolet/

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