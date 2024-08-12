"Не хотят размещать в гостинице": более 12 часов не могли вылететь пассажиры из Актау в Алматы
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На один из рейсов Air Astana вновь пожаловались казахстанцы - в этот раз пассажиры не смогли своевременно вылететь из Актау в Алматы, им пришлось ждать более 12 часов, передает NUR.KZ.
Один из пассажиров рейса КС860 Актау-Алматы выложил Stories в Instagram с аэропорта Актау, где возмущенные люди ругаются, судя по всему, с сотрудниками авиакомпании.
Автор сторис утверждает, что рейс Актау-Алматы задержали на 9 часов и при этом не стали размещать пассажиров в гостинице.
"Air Astana даже не разместили иногородних, хотя (есть - прим. ред.) по закону обязаны – статья 86, при задержке рейса более 6 часов в ночное время обязаны разместить в гостинице. А они просто закрыли свой офис и наплевали на всех", - пишет автор Stories.
В пресс-службе Air Astana корреспонденту NUR.KZ сообщили, что рейс был задержан по технической причине.
"Рейс КС860 Актау-Алматы задержан с 01:00 до 14:30 12 августа по технической причине. Пассажирам предоставлялось питание, и в отелях, с которыми у авиакомпании заключены договоры, не оказалось свободных номеров.
Поэтому пассажирам было предложено самостоятельно забронировать номера в других отелях с последующей компенсацией расходов авиакомпанией", - отмечается в сообщении авиакомпании.
Здесь же отметили, что заявления на компенсацию принимаются на сайте help.airastana.com при предоставлении чеков.
В авиакомпании принесли извинения за доставленные неудобства.
Ранее депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил в соцсетях, что его рейс, который был запланирован на 7 утра, задержали на 9 часов. В Air Astana прокомментировали ситуацию, сообщив, что рейс задержан в связи с повреждением лопаток двигателя.
Тем временем в аэропорту Астаны сообщили сегодня о задержке некоторых рейсов на вылет и прилет из-за позднего прибытия воздушных суден.
Отметим, что недавно в аэропорту столицы были инциденты с повреждениями самолетов.
Так, 5 августа это случилось с самолетом FlyArystan - была повреждена задняя входная дверь судна из-за неправильного обращения с трапами. Инцидент привел к вынужденной стоянке самолета на несколько дней.
Перед этим в аэропорту техника повредила фюзеляж самолета авиакомпании SCAT. Из-за инцидента перевозчику пришлось изменить расписание 20 рейсов, вылетающих из Астаны. А недавно из-за непогоды повредилось воздушное судно Air Astana.
В Минтранспорта заявили, что проведут внеплановую инспекцию в аэропорту столицы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147796-ne-hotyat-razmeshchat-v-gostinicu-bolee-12-chasov-ne-mogli-vyletet-passazhiry-iz-aktau-v-almaty/