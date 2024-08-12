"Не хотят размещать в гостинице": более 12 часов не могли вылететь пассажиры из Актау в Алматы

На один из рейсов Air Astana вновь пожаловались казахстанцы - в этот раз пассажиры не смогли своевременно вылететь из Актау в Алматы, им пришлось ждать более 12 часов, передает NUR.KZ.

Один из пассажиров рейса КС860 Актау-Алматы выложил Stories в Instagram с аэропорта Актау, где возмущенные люди ругаются, судя по всему, с сотрудниками авиакомпании.

Автор сторис утверждает, что рейс Актау-Алматы задержали на 9 часов и при этом не стали размещать пассажиров в гостинице.

Задержка рейса Актау-Алматы. Скрин с видео: instagram.com/beriqzhan

"Air Astana даже не разместили иногородних, хотя (есть - прим. ред.) по закону обязаны – статья 86, при задержке рейса более 6 часов в ночное время обязаны разместить в гостинице. А они просто закрыли свой офис и наплевали на всех", - пишет автор Stories.

В пресс-службе Air Astana корреспонденту NUR.KZ сообщили, что рейс был задержан по технической причине.

"Рейс КС860 Актау-Алматы задержан с 01:00 до 14:30 12 августа по технической причине. Пассажирам предоставлялось питание, и в отелях, с которыми у авиакомпании заключены договоры, не оказалось свободных номеров.

Поэтому пассажирам было предложено самостоятельно забронировать номера в других отелях с последующей компенсацией расходов авиакомпанией", - отмечается в сообщении авиакомпании.

Здесь же отметили, что заявления на компенсацию принимаются на сайте help.airastana.com при предоставлении чеков.

В авиакомпании принесли извинения за доставленные неудобства.

Ранее депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил в соцсетях, что его рейс, который был запланирован на 7 утра, задержали на 9 часов. В Air Astana прокомментировали ситуацию, сообщив, что рейс задержан в связи с повреждением лопаток двигателя.

Тем временем в аэропорту Астаны сообщили сегодня о задержке некоторых рейсов на вылет и прилет из-за позднего прибытия воздушных суден.

Отметим, что недавно в аэропорту столицы были инциденты с повреждениями самолетов.

Так, 5 августа это случилось с самолетом FlyArystan - была повреждена задняя входная дверь судна из-за неправильного обращения с трапами. Инцидент привел к вынужденной стоянке самолета на несколько дней.

Перед этим в аэропорту техника повредила фюзеляж самолета авиакомпании SCAT. Из-за инцидента перевозчику пришлось изменить расписание 20 рейсов, вылетающих из Астаны. А недавно из-за непогоды повредилось воздушное судно Air Astana.

В Минтранспорта заявили, что проведут внеплановую инспекцию в аэропорту столицы.