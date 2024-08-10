Депутат заявил о 9-часовой задержке рейса: ситуацию в аэропорту Алматы объяснили в Air Astana

Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил в соцсетях, что его рейс, который был запланирован на 7 утра, задержали на 9 часов. В Air Astana прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем Facebook-профиле депутат мажилиса Бакытжан Базарбек заявил, что его рейс, который должен был вылететь еще ранним утром, задерживается.

"Сегодня мой рейс №622 Алматы - Астана авиакомпания (Air Astana - прим. ред.) вылет перенесла с 07:10 на 16:00", - заявил он.

Депутат опубликовал видео, на котором глава авиакомпании Питер Фостер объясняется перед возмущенными пассажирами.

В пресс-службе авиакомпании Air Astana корреспонденту NUR.KZ пояснили ситуацию.

"Рейс KC622 по маршруту Астана - Алматы, запланированный 10 августа к вылету в 07:15, задерживается в связи с повреждением лопаток двигателя. Рейс планируется к вылету в 16:20 того же дня на самолете FlyArystan. Пассажиров разместили в гостинице и предоставили питание.

Как ранее сообщалось, четыре воздушных судна авиакомпании пострадали от града в Астане и находятся на ремонте. Авиакомпания сожалеет о задержке рейса, и делает все возможное, чтобы минимизировать неудобства", - гласит ответ.

Тем временем в аэропорту Астаны сообщили сегодня о задержке некоторых рейсов на вылет и прилет из-за позднего прибытия воздушных суден.

Отметим, что недавно в аэропорту столицы были инциденты с повреждениями самолетов.

Так, 5 августа это случилось с самолетом FlyArystan - была повреждена задняя входная дверь судна из-за неправильного обращения с трапами. Инцидент привел к вынужденной стоянке самолета на несколько дней.

Перед этим в аэропорту техника повредила фюзеляж самолета авиакомпании SCAT. Из-за инцидента перевозчику пришлось изменить расписание 20 рейсов, вылетающих из Астаны. А недавно из-за непогоды повредилось воздушное судно Air Astana.

В Минтранспорта заявили, что проведут внеплановую инспекцию в аэропорту столицы.