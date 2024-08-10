В аэропорту Астаны сообщили о задержке рейсов

В аэропорту Астаны сообщили о задержке некоторых рейсов на вылет и прилет из-за позднего прибытия воздушных суден, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.

Как рассказали в международном аэропорту Астаны в Instagram, из запланированных 75 рейсов на вылет 3 рейса задерживаются из-за позднего прибытия воздушного судна. Кроме того, из запланированных 75 рейсов на прилет 8 рейсов были задержаны.

Список задержанных рейсов опубликован ниже.

На вылет:

КС622 Астана-Алматы;

КС123 Астана-Ташкент;

DV714 Астана-Алматы.

На прилет:

DV784 Оскемен-Астана;

KC7053 Алматы-Астана;

КС336 Костанай-Астана;

КС621 Алматы-Астана;

DV713 Алматы-Астана;

КС7316 Кызылорда-Астана;

КС124 Ташкент-Астана;

КС568 Бодрум-Астана.

Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано. Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702 999.