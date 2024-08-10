В аэропорту Астаны сообщили о задержке рейсов
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В аэропорту Астаны сообщили о задержке некоторых рейсов на вылет и прилет из-за позднего прибытия воздушных суден, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.
Как рассказали в международном аэропорту Астаны в Instagram, из запланированных 75 рейсов на вылет 3 рейса задерживаются из-за позднего прибытия воздушного судна. Кроме того, из запланированных 75 рейсов на прилет 8 рейсов были задержаны.
Список задержанных рейсов опубликован ниже.
На вылет:
- КС622 Астана-Алматы;
- КС123 Астана-Ташкент;
- DV714 Астана-Алматы.
На прилет:
- DV784 Оскемен-Астана;
- KC7053 Алматы-Астана;
- КС336 Костанай-Астана;
- КС621 Алматы-Астана;
- DV713 Алматы-Астана;
- КС7316 Кызылорда-Астана;
- КС124 Ташкент-Астана;
- КС568 Бодрум-Астана.
Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано. Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702 999.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147223-v-aeroportu-astany-soobshchili-o-zaderzhke-reysov/