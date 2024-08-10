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В аэропорту Астаны сообщили о задержке рейсов

Опубликовано:

Аэропорт города Астаны
Аэропорт Астаны. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В аэропорту Астаны сообщили о задержке некоторых рейсов на вылет и прилет из-за позднего прибытия воздушных суден, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного аэропорта.

Как рассказали в международном аэропорту Астаны в Instagram, из запланированных 75 рейсов на вылет 3 рейса задерживаются из-за позднего прибытия воздушного судна. Кроме того, из запланированных 75 рейсов на прилет 8 рейсов были задержаны.

Список задержанных рейсов опубликован ниже.

На вылет:

  • КС622 Астана-Алматы;
  • КС123 Астана-Ташкент;
  • DV714 Астана-Алматы.

На прилет:

  • DV784 Оскемен-Астана;
  • KC7053 Алматы-Астана;
  • КС336 Костанай-Астана;
  • КС621 Алматы-Астана;
  • DV713 Алматы-Астана;
  • КС7316 Кызылорда-Астана;
  • КС124 Ташкент-Астана;
  • КС568 Бодрум-Астана.

Задержек или отмены рейсов из-за непогоды не зафиксировано. Пассажиры могут получить информацию о статусе рейсах и возможных их изменений в расписании у авиакомпании, а также на официальном сайте Международного аэропорта Астаны или по круглосуточному колл-центру 8 (7172) 702 999.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2147223-v-aeroportu-astany-soobshchili-o-zaderzhke-reysov/

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