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В "Казавтожол" дефекты на трассе объяснили аномальной жарой

Опубликовано:

Катки на автодороге
Ремонт автодороги. Иллюстративное фото: t.me/qazavtojol

Комиссия после выезда на участок автодороги "Балхаш-Бурылбайтал" выявила дефекты, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол". Сообщается, что дефекты появились из-за аномальной жары.

В Telegram-канале АО "НК "КазАвтоЖол" опубликовали информацию о комиссионном везде на автодорогу "Балхаш-Бурылбайтал". Комиссия выявила дефекты на асфальтобетонном покрытии.

Сообщается, что комиссией зафиксирована колейность, ямы, шелушение и другие повреждения на участке в 1 километр.

"Появление данных дефектов связано с аномально высокой температурой воздуха в летний период (от +40 ...+45 градусов в июне) и интенсивным движением большегрузных транспортных средств по указанному участку.

На основе выявленных недостатков был разработан план мероприятий по их устранению в рамках гарантийного периода, который будет финансироваться за счет собственных средств подрядчика", - сказано в сообщении.

Сообщается, что устранять дефекты будут с помощью фрезерования, очистки и повторной укладки асфальтобетона. Работы по устранению дефектов планируют начать 10 августа.

Напомним, казахстанцы теперь могут оставить жалобу на плохие дороги в два "клика". Ранее некачественные дорожные работы на 1,7 млрд тенге выявили в Алматинской области. После этого было направлено информационное письмо заказчику.

Также средний ремонт на автодороге Уральск - Аксай возмутил жителей ЗКО, которые сомневаются в надежности новой технологии укладки асфальта, применяемой дорожниками.

В сентябре прошлого года в своем послании народу Касым-Жомарт Токаев назвал проблему дорог в Казахстане "родовой болезнью" и поручил наказать компании-подрядчиков. Тогда же президент заявил о необходимости воссоздания Министерства транспорта. На следующий день стало известно, что экс-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев возглавил новое министерство.

Глава нового ведомства к концу сентября прошлого года назвал регионы-лидеры и аутсайдеры по состоянию автодорог. Лидерами по дорогам удовлетворительного состояния стали Жамбылская, Мангистауская и Павлодарская области. Аутсайдерами названы Западно-Казахстанская, Атырауская и Актюбинская области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2145250-v-kazavtozhol-defekty-na-trasse-obyasnili-anomalnoy-zharoy/

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