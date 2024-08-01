Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Некачественные дорожные работы на 1,7 млрд тенге выявили в Алматинской области

Опубликовано:

Катки на автодороге
Реконструкция автодороги. Иллюстративное фото: t.me/qazavtojol

Антикор проводит мониторинг строительства дорог в Алматинской области. Рабочая группа выехала на объекты Қонаев-Курты, Курты-Бурылбайтал и объезд Шамалган, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как отмечается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, в рамках исполнения поручения главы государства ведомство проводит внешний анализ коррупционных рисков в сфере строительства и ремонта дорог.

Для обеспечения постоянного открытого и прозрачного контроля за качеством строительства дорог создана мониторинговая рабочая группа, в которую вошли представители управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, филиалов "КазАвтоЖол", Национального центра качества дорожных активов, а также антикоррупционные волонтеры.

В июле рабочая группа провела выезд на дорожные объекты Қонаев-Курты, Курты-Бурылбайтал и объезд Шамалган. Эти объекты будут сданы в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах, стоимость проектов варьируется от 25 до 46 млрд тенге. На объектах мобилизованы 314 единиц техники и 775 сотрудников подрядных организаций.

В ходе мониторинга рабочей группой совместно с генеральными подрядчиками проинспектировано качество проводимых работ и материалов, а также их соответствие со сметной документацией.

"Установлено, что ранее на объекте Курты-Бурылбайтал выявлены некачественно выполненные работы на 1,7 млрд тенге (общая стоимость 29,9 млрд тенге), оплата по которым произведена в полном объеме (сроки сдачи объекта не истекли).

При указанных отклонениях от норм расчетный срок эксплуатации автодороги и период времени до постановки на следующий средний или капитальный ремонт может значительно сократиться", - отметили в Антикоре.

В этой связи департаментом направлено информационное письмо заказчику, выявленные нарушения устраняются.

Рабочая группа будет проводить аналогичные выезды на другие объекты строительства дорог ежемесячно без вмешательства в деятельность субъектов бизнеса.

Напомним, в конце мая Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с казахстанскими учеными в Алматы, озвучил проблему в сфере строительства дорог. Президент Казахстана дал поручения правительству и Агентству по противодействию коррупции свести "на нет" коррупционные правонарушения.

Позже в Антикоре сообщили, что начат внешний анализ коррупционных рисков в дорожной отрасли Казахстана. В 5 регионах выявлено завышение смет путем включения излишних и дублирующих работ на сумму 4,8 млрд тенге, а в 6 регионах установлено неэффективное планирование проводимых работ.

Также борцы с коррупцией выезжали на трассу Усть-Каменогорск - Талдыкорган и ознакомились с ходом реконструкции автодороги.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2143222-nekachestvennye-dorozhnye-raboty-na-1-7-mlrd-tenge-vyyavili-v-almatinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie