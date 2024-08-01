Некачественные дорожные работы на 1,7 млрд тенге выявили в Алматинской области

Антикор проводит мониторинг строительства дорог в Алматинской области. Рабочая группа выехала на объекты Қонаев-Курты, Курты-Бурылбайтал и объезд Шамалган, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как отмечается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, в рамках исполнения поручения главы государства ведомство проводит внешний анализ коррупционных рисков в сфере строительства и ремонта дорог.

Для обеспечения постоянного открытого и прозрачного контроля за качеством строительства дорог создана мониторинговая рабочая группа, в которую вошли представители управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, филиалов "КазАвтоЖол", Национального центра качества дорожных активов, а также антикоррупционные волонтеры.

В июле рабочая группа провела выезд на дорожные объекты Қонаев-Курты, Курты-Бурылбайтал и объезд Шамалган. Эти объекты будут сданы в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах, стоимость проектов варьируется от 25 до 46 млрд тенге. На объектах мобилизованы 314 единиц техники и 775 сотрудников подрядных организаций.

В ходе мониторинга рабочей группой совместно с генеральными подрядчиками проинспектировано качество проводимых работ и материалов, а также их соответствие со сметной документацией.

"Установлено, что ранее на объекте Курты-Бурылбайтал выявлены некачественно выполненные работы на 1,7 млрд тенге (общая стоимость 29,9 млрд тенге), оплата по которым произведена в полном объеме (сроки сдачи объекта не истекли).

При указанных отклонениях от норм расчетный срок эксплуатации автодороги и период времени до постановки на следующий средний или капитальный ремонт может значительно сократиться", - отметили в Антикоре.

В этой связи департаментом направлено информационное письмо заказчику, выявленные нарушения устраняются.

Рабочая группа будет проводить аналогичные выезды на другие объекты строительства дорог ежемесячно без вмешательства в деятельность субъектов бизнеса.

Напомним, в конце мая Касым-Жомарт Токаев, выступая на встрече с казахстанскими учеными в Алматы, озвучил проблему в сфере строительства дорог. Президент Казахстана дал поручения правительству и Агентству по противодействию коррупции свести "на нет" коррупционные правонарушения.

Позже в Антикоре сообщили, что начат внешний анализ коррупционных рисков в дорожной отрасли Казахстана. В 5 регионах выявлено завышение смет путем включения излишних и дублирующих работ на сумму 4,8 млрд тенге, а в 6 регионах установлено неэффективное планирование проводимых работ.

Также борцы с коррупцией выезжали на трассу Усть-Каменогорск - Талдыкорган и ознакомились с ходом реконструкции автодороги.