"Сказала, что умирает": павлодарцы за 15 минут собрали деньги для больной женщины

Павлодарцы за 15 минут собрали деньги для онкобольной женщины. У волонтеров она просила исполнить ее последнюю просьбу - помочь ей поехать к матери в Россию, передает Pavlodarnews.kz.

Как сообщает издание, у 47-летней Тогжан рак шейки матки. Из-за болей женщина практически не двигается. Обезболивающих лекарств у нее нет, как и средств личной гигиены, пособия она не получает, статус инвалидности не подтвержден.

В таких условиях павлодарку застали волонтеры поискового отряда "VITA". К ним женщина обратилась за помощью, она хотела уехать к матери в Россию.

"Тогжан сказала, что умирает, и очень просила нас отвезти ее к матери в российское село Покровка. Сама доехать не могла, так как такси стоит 40 тысяч тенге. И мы решили отвезти ее. Открыли сбор, который за 15 минут был закрыт. Купили все необходимое для Тогжан и выехали", - рассказала руководитель "VITA" Екатерина Кудрявцева.

У павлодарки двое несовершеннолетних детей 15 и 17 лет. Старший ребенок остался с отцом в Павлодаре, младший поехал с матерью. Волонтеры отпросили мальчика из школы. Но в дороге поисковики столкнулись с проблемой - из-за долгов Тогжан нельзя было выезжать за границу. Волонтеры пообещали их погасить.

"Всю дорогу нас окружали добрые люди, которые понимали ситуацию и везде пропускали нас без очереди. Ехали мы тяжело, дорогу не знали. Когда уже привезли Тогжан в деревню, она не узнавала родных мест и людей. Благо, ее сын подсказал, что мы приехали по адресу. В итоге она встретилась с мамой и осталась с сыном у нее", - поделилась Екатерина Кудрявцева.

В сборе участвовали больше ста человек. После его закрытия добрые павлодарцы скинули на счет волонтеров еще около 300 тысяч тенге. Они пойдут на погашение долгов Тогжан.

Напомним, в 2022 году попавший в ДТП дедушка на "Запорожце" растрогал жителей Павлодара. В соцсетях появилось видео с места аварии. Автор объяснял, что автомобиль пенсионера столкнулся с Toyota Camry. На кадрах было видно расстроенного дедушку. Для него открыли счет в банке для сбора денег.

Позже стало известно, что неравнодушный житель Семея подарил пожилому человеку новый "Запорожец".

Также сообщалось о жительница Павлодара Анастасии Ставковой, у которой в начале 2022 года стал резко прогрессировать рак. Мать троих детей боролась с заболеванием больше года, однако победить его не удалось, она скончалась. Между тем неравнодушные казахстанцы за три дня смогли собрать деньги на квартиру для ее семьи.