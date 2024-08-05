Павлодарские полицейские экстренно доставили в роддом роженицу со схватками

Астанчанке, у которой начались схватки, помогли экстренно добраться в роддом павлодарские полицейские. За это роженица выразила благодарность стражам порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в ДП Павлодарской области, в период проведения международных мероприятий в столице сотрудники павлодарской полиции осуществляли охрану общественного порядка и дорожной безопасности в Астане.

"6 июля у меня начались схватки. С мамой мы выехали в больницу, но по пути следования застряли в пробке. Было душно, я уже не могла терпеть. Мама увидела, что на дороге стоят сотрудники полиции и регулируют движение.

Мама побежала к полицейскому и попросила о помощи. Сотрудники, не раздумывая, пересадили нас в свою служебную машину и привезли в больницу. Помогли дойти до нужного кабинета врача и донесли мои сумки.

Я благополучно родила девочку, назвали Кәусар. Прошло время, но я хотела бы выразить признательность и поблагодарить сотрудникам полиции Павлодарской области Азамату Куркебаеву и Нурсултану Капанову за неравнодушное отношение к просьбам граждан и внимательность. Желаю им крепкого здоровья и хорошей службы", - отметила в благодарственном письме Томирис Жакыпжан.

Узнав о том, что девушка выразила благодарность, сотрудники полиции были рады благополучному исходу родов и пожелали крепкого здоровья малышке и скорейшего восстановления маме.

"Для нас благодарность граждан - это лучшая оценка. Мы лишь исполнили свой гражданский долг, помогли людям, которые обратились к нам за помощью", - говорит заместитель начальника местной полицейской службы ДП Павлодарской области Азамат Куркебаев.

Напомним, ранее жители Российской Федерации поблагодарили павлодарских полицейских за помощь на дороге со сломавшимся автомобилем. Как выяснилось, стражи порядка, взяв на буксир машину, доставили ее до ближайшего СТО, переговорили с мастером, который ее отремонтировал. А потом иностранцев еще и сопроводили до границы.

Также в Павлодарской области сотрудники полиции помогли гражданину Белоруссии - водителю фуры. Он направлялся из Китая в Москву, но по дороге у него разорвало колесо. Иностранец поблагодарил стражей порядка на видео, которое было опубликовано в TikTok.