Растрогавшему Казнет пенсионеру из Павлодара подарили новый "Запорожец"

Павлодарец Ефим Никитич. Кадр из видео: instagram.com/kolesa_pavlodara

Пенсионеру из Павлодара, который лишился автомобиля в результате ДТП, подарили новый "Запорожец". Также казахстанцы помогли мужчине восстановить Toyota Camry – автомобиль, которым управлял второй участник аварии.

По информации Instagram-паблика "Колеса Павлодара", новый "Запорожец" пенсионеру подарил неравнодушный житель Семея.

Единственное, что беспокоило щедрого семейчанина, – транспортировка автомобиля из его города в Павлодар. Именно там живет Ефим Никитич, герой истории.

Параллельно с этим другие неравнодушные казахстанцы скидывались пенсионеру на счет, который ему помогли открыть его земляки.

На данный момент сбор завершен. Инициаторы уверяют, что собранных средств Ефиму Никитичу хватит "на новый автомобиль".

О произошедшем ДТП мы рассказывали вчера. Подробности не раскрывались, но меж тем было известно, что вторым участником аварии стал водитель Toyota Camry.

При этом многие казахстанцы особо обратили внимание, насколько сильно случившееся опечалило пенсионера.

В отличие от своей пассажирки, сам пенсионер не пострадал. Что же касается "Запорожца" – на нем осталась огромная вмятина. Это и послужило причиной сборов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984500-rastrogavshemu-kaznet-pensioneru-iz-pavlodara-podarili-novyy-zaporozhets/