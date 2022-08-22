Попавший в ДТП дедушка на "Запорожце" растрогал жителей Павлодара (видео)

Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/ti.pavlo

В соцсетях появилось видео с места ДТП в Павлодаре, участником которого оказался пожилой мужчина на "Запорожце". Кадры растрогали пользователей, которые призвали собрать деньги на ремонт машины или покупку новой. Аварию прокомментировали в ДП региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с места ДТП появилось в одном из Instagram-пабликов сегодня утром. Автор объясняет, что столкнулись автомобили Toyota Camry и "Запорожец".

"Расстроился конкретно", - говорит мужчина за кадром, указывая на стоящего у старенькой легковушки водителя.

Видео растрогало пользователей.

"Как же дедушку жалко, он лишился машины и, видимо, денег", "Приступ может случиться на нервной почве", "Как мне жалко дедулю, плакать хочу, не могу. Давайте откроем сбор, поможем", - пишут комментаторы.

При этом некоторые высказали мнение, что помочь нужно, но для того, чтобы оплатить ремонт автомобиля, а пенсионеру все же лучше за руль больше не садиться.

"На пересечении улиц Машхур Жусупа и Луначарского произошло столкновение автомашин "ЗАЗ" и "Тойота". В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомашины "ЗАЗ" обратилась за медицинской помощью. По факту ДТП проводится проверка. Назначена экспертиза", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Между тем после многочисленных комментариев пенсионера все же нашли. Позже в Instagram опубликовали еще одно видео с самим дедушкой, которому открыли счет в банке для сбора денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1984271-popavshiy-v-dtp-dedushka-na-zaporozhtse-rastrogal-zhiteley-pavlodara-video/