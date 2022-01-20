Люди за три дня собрали деньги на квартиру для больной раком матери троих детей из Павлодара

Анастасия Ставкова. Фото: instagram.com/poiskoviki_pavlodara_vita

Жительница Павлодара Анастасия Ставкова, у которой в начале 2022 года резко стал прогрессировать рак, оказалась прикованной к постели. Мать троих детей боролась с заболеванием больше года, однако буквально за пару недель состояние здоровья резко ухудшилось. 19 января она скончалась. Между тем неравнодушные казахстанцы за три дня смогли собрать деньги на квартиру для ее семьи, передает корреспондент NUR.KZ.

Историю Анастасии Ставковой рассказали волонтеры поискового отряда "Vita" три дня назад. На своей странице в Instagram они сообщили, что женщина буквально до Нового года еще могла самостоятельно передвигаться, но 2 января упала и больше не встает.

"2 января, проснувшись и встав, как обычно, с кровати, девушка упала. С тех пор она не встает и практически не ест. Проживает Анастасия с мамой-пенсионеркой и тремя несовершеннолетними детьми 5, 10 и 13 лет", - сообщили волонтеры.

В посте было указано, что семье нужна помощь, в частности, необходимы медикаменты и 200 тысяч тенге на оплату долга за съемную квартиру.

Анастасия Ставкова до болезни. Фото: instagram.com/poiskoviki_pavlodara_vita

Скидывать средства на счет принялись со всего Казахстана. В итоге организаторы сбора решили не ограничиваться лишь долгами, а купить для Анастасии Ставковой и ее детей квартиру в Павлодаре. При этом отметили, что женщина 10 лет стоит в очереди на получение жилья.

Сумма на счете стала расти буквально с каждым часом. Сбор средств на приобретение квартиры удалось закрыть за три дня.

Изначально планировали приобрести квартиру хотя бы за 8 миллионов, но собрать удалось в итоге 17,5 миллионов тенге. На днях волонтеры купили жилье семье.

Но накануне стало известно, что сама женщина скончалась.

"Как будто ждала, тянула себя до того, как купили квартиру. И она успокоилась, ушла. Она в те дни, когда мы приезжали, еще бойкая была, разговаривала, шутила, улыбалась, а видите, как все произошло", - рассказала руководитель волонтерской организации в Павлодаре Екатерина Кудрявцева.

К слову, приобрести удалось трехкомнатную квартиру с мебелью в центре Павлодара. Рядом есть школа, в которую ходят дети Анастасии. Проживать они будут с бабушкой, отец ушел из семьи, когда узнал о заболевании супруги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1952082-lyudi-za-tri-dnya-sobrali-dengi-na-kvartiru-dlya-bolnoy-rakom-materi-troih-detey-iz-pavlodara/