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"Казахстанская полиция - самая лучшая": диалог с американцем в участке Астаны попал на видео

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Полицейский с иностранцем
Полицейский с иностранцем. Скриншот: ДП Астаны

Полиция Астаны показала видео с гражданином США, которому помогли вернуть потерянный телефон. Американец выразил благодарность стражам порядка, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный ДП.

Как рассказали в столичном ДП, 42-летний турист из США в рамках путешествия по миру посетил Астану.

"Вечером он вышел прогуляться по городу и не заметил, как из кармана у него выпал телефон. Обнаружив потерю важного устройства, 42-летний турист обратился к местным полицейским", - рассказали в ДП.

Полицейские оперативно организовали поисковую операцию и нашли iPhone американца. Последний оценил профессионализм стражей порядка и поблагодарил их.

Сообщается, что иностранный турист планирует отправиться в Алматы.

"Казахстанская полиция - самая лучшая. Спасибо вам за то, что помогли мне вернуть мой потерянный телефон. Здесь находится вся моя жизнь, моя работа и все остальное. Не знаю, что бы я делал без помощи полицейских", - говорит мужчина на видео.

Напомним, в мае в Павлодарской области сотрудники полиции помогли гражданину Беларуси, который направлялся из Китая в Москву, но по дороге у него разорвало колесо. Он поблагодарил их на видео, которое было опубликовано в TikTok.

В июне в Восточно-Казахстанской области стражи порядка помогли семье путешественников из Франции, которая направлялась в своем автодоме в Алматы.

Недавно россияне поблагодарили павлодарских полицейских за помощь на дороге со сломавшимся автомобилем.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2144565-kazahstanskaya-policiya-samaya-luchshaya-dialog-s-amerikancem-v-uchastke-astany-popal-na-video/

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