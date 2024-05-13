Иностранец выложил в TikTok видео о казахстанских полицейских

В Павлодарской области сотрудники полиции помогли гражданину Белоруссии. Он поблагодарил их на видео, которое было опубликовано в TikTok, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, полицейские района Теренколь Павлодарской области, осуществлявшие патрулирование на трассе Омск - Майкапчагай, увидели грузовую автомашину Mercedes со сломанным колесом.

Оказалось, что водитель фуры, гражданин Белоруссии Владимир Ермолич, направлялся из Китая в Москву, но по дороге у него разорвало колесо.

На трассе он простоял в ожидании помощи около часа. Подоспевшие капитан Сабыржан Садыков и старший лейтенант Бердибек Жаксылыков помогли дальнобойщику.

Благодарный иностранец выложил видео о данном случае у себя на странице в TikTok, где выразил благодарность казахстанской полиции.

"Неважно, гражданину какой страны требуется помощь, главное, чтобы он смог доехать домой живым и невредимым. На трассе случается всякое, но мы не ожидали, что он снимет ролик о нас. Признаюсь честно, это приятно", - рассказал инспектор группы патрульной полиции Бердыбек Жаксылыков.

Ранее в Караганде полицейские спасли водителя, потерявшего сознание после инсульта. Им пришлось разбить окно машины. Мужчину госпитализировали - он находился в крайне тяжелом состоянии, счет буквально шел на минуты.

А в Костанае чудом спасли водителя, у которого прямо на дороге случился сердечный приступ. Стражами порядка было принято решение разбить стекло, после чего мужчину достали из автомобиля и передали сотрудникам медицинской службы.