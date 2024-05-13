Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Иностранец выложил в TikTok видео о казахстанских полицейских

Опубликовано:

Полицейские помогли гражданину Белоруссии в Павлодарской области
Полицейские возле грузовика. Кадр из видео: instagram.com/dp_pavlodar/

В Павлодарской области сотрудники полиции помогли гражданину Белоруссии. Он поблагодарил их на видео, которое было опубликовано в TikTok, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, полицейские района Теренколь Павлодарской области, осуществлявшие патрулирование на трассе Омск - Майкапчагай, увидели грузовую автомашину Mercedes со сломанным колесом.

Оказалось, что водитель фуры, гражданин Белоруссии Владимир Ермолич, направлялся из Китая в Москву, но по дороге у него разорвало колесо.

На трассе он простоял в ожидании помощи около часа. Подоспевшие капитан Сабыржан Садыков и старший лейтенант Бердибек Жаксылыков помогли дальнобойщику.

Благодарный иностранец выложил видео о данном случае у себя на странице в TikTok, где выразил благодарность казахстанской полиции.

"Неважно, гражданину какой страны требуется помощь, главное, чтобы он смог доехать домой живым и невредимым. На трассе случается всякое, но мы не ожидали, что он снимет ролик о нас. Признаюсь честно, это приятно", - рассказал инспектор группы патрульной полиции Бердыбек Жаксылыков.

Ранее в Караганде полицейские спасли водителя, потерявшего сознание после инсульта. Им пришлось разбить окно машины. Мужчину госпитализировали - он находился в крайне тяжелом состоянии, счет буквально шел на минуты.

А в Костанае чудом спасли водителя, у которого прямо на дороге случился сердечный приступ. Стражами порядка было принято решение разбить стекло, после чего мужчину достали из автомобиля и передали сотрудникам медицинской службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2099459-inostranec-vylozhil-v-tiktok-video-o-kazahstanskih-policeyskih/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.